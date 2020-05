Alitalia sospende anche il volo per New York

Alitalia ha proceduto alla sospensione del collegamento Roma Fiumicino - New York JFK dal 5 al 31 maggio «a causa del forte rallentamento della domanda registrato negli ultimi dieci giorni di aprile e del preoccupante livello di casistica positiva al Covid-19 persistente a New York" Lo annuncia una nota del vettore. «Nello specifico, sui diciotto voli operati dalla Compagnia tra il 20 e il 30 aprile sono stati trasportati solo 580 passeggeri - si legge nel documento - mediamente 32 a volo, con un tasso di riempimento del 12 per cento rispetto ai 4.675 posti offerti."

«L'alta percentuale di mancate presentazioni in aeroporto di passeggeri in possesso di regolare biglietto è stata presumibilmente determinata, oltre che dalle vigenti restrizioni alla mobilità prosegue - prosegue la nota di Alitalia - dalla diffusione del Covid-19 nell’area di New York (169mila casi positivi, incidenza più che doppia in rapporto alla popolazione rispetto alla Lombardia). In quest’ottica, la Compagnia ha ritenuto la misura,oltre che economicamente inevitabile, appropriata anche per la tutela del proprio personale navigante sinora in sosta nella città americana."