Columbus: istituzioni locali, azienda e lavoratori convocati dal Prefetto il 3 agosto alle 12

I rappresentanti delle istituzioni locali (Comune di Parma, Provincia di Parma, regione Emilia Romagna), i vertici dell’azienda e i rappresentanti territoriali di FLAI, FAI e UILA con la RSU aziendale sono stati convocati dal Prefetto Garufi il prossimo lunedì 3 agosto, alle ore 12, per ricercare soluzioni socio-economiche e normative che possano alleviare i traumi derivanti dagli annunciati licenziamenti.

Obiettivo comune dovrebbe essere quello infatti di ricercare e praticare tutto quanto previsto dalla legge per attenuare le ricadute sociali dell’imminente crisi occupazionale, utilizzando gli ammortizzatori sociali ed i percorsi di ricollocazione previsti.

Lo stabilimento, seppur tra mille difficoltà, sta continuando a produrre ed i lavoratori stanno dimostrando, una volta di più, un senso di responsabilità e attaccamento al lavoro, all’azienda e alla fabbrica fuori dal comune.

Dopo la manifestazione in piazza Garibaldi e l’incontro presso il Comune di Parma abbiamo registrato un’attenzione e un reale coinvolgimento di tutte le istituzioni cittadine, a partire dal Sindaco di Parma. Sono stati mantenuti contatti quotidiani per monitorare la situazione con i rappresentanti della Regione Emilia Romagna e anche il sostegno del Vescovo Solmi è andato ben oltre la solidarietà umana, concretizzandosi in impegno tangibile.

Questo sforzo congiunto ci auguriamo non venga vanificato da un atteggiamento di ostinata chiusura a qualsiasi soluzione condivisa da parte dell’imprenditore. Ci auguriamo quindi che l’incontro di lunedì costituisca l’inizio di un percorso di concreta attenzione. Per quel che ci riguarda si è ancora in tempo per costruirlo. Basta volerlo.

In concomitanza dell’incontro si svolgerà, dalle ore 11.00, un presidio dei lavoratori Columbus davanti alla Prefettura, nel rispetto delle misure di sicurezza su divieto di assembramento e distanziamento fisico.