Columbus, la proprietà non si presenta in prefettura, Garufi: "Nessun rispetto per le istituzioni"

Esito negativo per l'attesa riunione sulla situazione della Columbus Srl tenutasi questa mattina in Prefettura. Anche a questo appuntamento la proprietà ( il capitale sociale dell'Azienda è detenuto al 97% da Mantua Surgelati Spa, società della famiglia Freddi, noti industriali antovani) ha ritenuto di non partecipare.

"Sono sorpreso", ha commentato il Prefetto Garufi, " del comportamento tenuto dalla proprietà della Columbus. Amareggia constatare che non ci sia stata alcuna considerazione né rispetto non solo per le Istituzioni locali ( al tavolo erano presenti, oltre alle rappresentanze sindacali, il Capo Gabinetto del Sindaco di Parma e rappresentanti della Regione Emilia Rornagna) ma soprattutto per le lavoratrici ed i lavoratori della Columbus, un'Azienda dalla storia importante per questa Provincia".

La Cgil per parte sua fa sapere che "I lavoratori Columbus saranno nuovamente in sciopero nella giornata di domani, martedì 4 agosto. A partire dalle ore 9.30 saranno in presidio in piazza Garibaldi a Parma".