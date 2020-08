Ferrarini, Legacoop dice sì alla cordata Bonterre-Grandi Salumifici

Sostegno da Legacoop Estense e Legacoop Emilia Ovest alla cordata guidata da Bonterre-Grandi Salumifici Italiani per rilanciare e far uscire dalla crisi il marchio della salumeria italiana "Ferrarini". A comunicarlo è proprio Legacoop in una nota. «Per i territori e le comunità di Modena, Reggio Emilia e Parma - si legge - il gruppo Bonterre rappresenta 70 anni di storia, di sviluppo, di crescita sociale ed economica: 70 anni di cooperazione. Sosteniamo con fiducia la proposta di concordato di Intesa San Paolo e Unicredit che vede la nostra associata Bonterre-Grandi Salumifici Italiani capofila dei partner industriali che si candidano a rilevare la storica azienda Ferrarini spa».

Andrea Benini, presidente di Legacoop Estense ed Edwin Ferrari, di Lega Coop Emilia Ovest aggiungono: «Siamo convinti - spiegano i due presidenti - che in un quadro caratterizzato da grave incertezza sulla continuità dell’impresa e sulla salvaguardia dell’occupazione, la proposta di Bonterre-Grandi Salumifici Italiani metta in campo capacità manageriali, gestionali e finanziarie che possono far guardare con fiducia al futuro».