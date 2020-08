La Dallara Academy riapre le porte al pubblico (dal 1 settembre)

A partire da martedì 1 Settembre, la Dallara Academy, nel pieno rispetto delle direttive di sicurezza per l’emergenza COVID-19, riapre le porte a turisti e appassionati di motorsport con un programma ricco di eventi per visitatori grandi e piccoli. Infatti il mese di settembre sarà caratterizzato da attività organizzate per rendere uniche e memorabili le visite alla Dallara Academy: Factory Tour dei reparti aziendali, Laboratori Didattici per famiglie, caccia al tesoro per bambini e degustazioni di prodotti tipici. La Dallara Academy è un polo didattico ed espositivo realizzato in una struttura dal design audace, per condividere e trasmettere – secondo l’idea del fondatore Giampaolo Dallara – il patrimonio di competenze sviluppate in 46 anni di attività e per far conoscere ai visitatori la storia e le automobili della Dallara. Si sviluppa su due piani collegati da un’ampia rampa curva vetrata percorribile a piedi. Al suo interno troviamo l'area espositiva che ospita le auto che hanno segnato la storia dell’Ingegner Dallara prima, e dalla Dallara Automobili poi: dalla Miura all’ X19, le Indycar che corrono negli Stati Uniti, dai prototipi di Le Mans fino alle serie come Formula 3 e Formula E, per arrivare all’ ultima nata “Dallara Stradale”. Un'intera area dell'edificio è dedicata ai Laboratori Didattici: tre stanze che ospitano esperimenti progettati e realizzati dal personale Dallara per gli studenti delle scuole medie e superiori. Nei Laboratori, i ragazzi possono sperimentare in prima persona le leggi della fisica applicate alla progettazione ed allo sviluppo delle automobili. La Dallara Academy è anche un luogo ideale per poter ospitare conferenze, meeting, presentazioni, attività di team building ed eventi privati delle tipologie più diverse. L’architettura, esterna ed interna, dal forte impatto scenico, consente di caratterizzare ogni evento grazie a un auditorium che riesce a garantire, nonostante la distanza di sicurezza, fino a 150 sedute. Al piano terra è presente una sala polifunzionale, perfetta per meeting, aperitivi e catering esclusivi; per brevi presentazioni sono inoltre disponibili due sala riunioni dotate di impianto audio-video. “Nelle mie intenzioni lo scopo di questa Academy è ringraziare, attraverso l’esposizione delle nostre vetture più significative, tutti i collaboratori che hanno contribuito alla reputazione ed alla crescita dell’azienda. Ma c’è soprattutto il desiderio di mettere a disposizione del territorio un luogo di ritrovo e di confronto, un centro di stimoli e di interessi vivo e aperto per la nostra vallata.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA dallara