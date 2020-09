Battaglia per la Ferrarini, Amco in sostegno a Pini

La partita per conquistare i salumi Ferrarini segna una nuova tappa. Per il salvataggio e il rilancio della storica azienda del prosciutto cotto è stata depositata presso il Tribunale a Reggio Emilia la nuova proposta di concordato che vede in campo Pini Italia e Amco che sarà il partner finanziario.

Il piano prevede la costituzione della società Rilancio Industrie Agroalimentari, partecipata da Pini Italia e da Amco, che, con l’omologazione, deterrà l’intero capitale di Ferrarini. La nuova società porterà «le risorse finanziarie necessarie a sottoscrivere e versare un aumento di capitale minimo di 10 milioni di euro» e, una volta che saranno state compiute le operazioni che saranno condivise e necessarie per l'esecuzione del Piano, ha assunto l’impegno, se necessario, di «sottoscrivere e versare un maggior aumento, non superiore a 20 milioni di euro». Rilancio Industrie Agroalimentari si occuperà della gestione in continuità con il passato, potendo disporre del know-how di produzione e delle relazioni con la rete di distribuzione. Verranno assicurate le migliori «condizioni per il rilancio dell’impresa, salvaguardati i livelli occupazionali, evitate ricadute negative sull'indotto e soddisfa i creditori privilegiati ed in prededuzione integralmente e i creditori chirografari al 33%».

Amco, in particolare, erogherà, una volta che il concordato sarà omologato, un finanziamento a medio termine di 12 milioni di euro. Entrerà nel capitale del veicolo di investimento (Rilancio Industrie Agroalimentari, ndr) con una quota del 20% sostituendo con azioni i crediti vantati verso le società lussemburghesi azioniste di Ferrarini rispetto ai quali il gruppo Pini si è reso coobbligato. Il Gruppo Pini, dal canto suo, metterà a disposizione la propria rete commerciale. Pini Holding fornirà la materia prima necessaria per l’attività per un «importo che non dovrebbe eccedere i 40 milioni» e realizzerà il nuovo impianto produttivo di prosciutto cotto con un investimento di 30 milioni circa, che sostituirà quello di Rivaltella e sarà ubicato nel reggiano. Prevista anche la vendita dello stabilimento in Polonia di Ferrarini e la produzione tornerà in Italia.

I salumi Ferrarini fanno gola anche alla cordata formata dal Gruppo Bonterre e dalla cooperativa mantovana di allevatori di suini Opas e Hp, sostenuti finanziariamente da Unicredit e Intesa Sanpaolo. A favore della cordata Bonterre si è espresso il senatore del Pd Mino Taricco, secondo il quale nelle scelte che «dovranno essere assunte è fondamentale che ne emerga rafforzata la vocazione alla valorizzazione autentica delle produzioni italiane». I senatori della Lega Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio ritengono che sarebbe «criminale se un’azienda statale come Amco, società controllata dal ministero del Tesoro, preferisse l’offerta di un’azienda spagnola a scapito del made in Italy».

