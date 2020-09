Federalimentare, su 42 miliardi di export l'industria ne fa 38

L’agroindustria gioca in casa a Cibus Forum, la due giorni di confronto e networking promossa da Fiere di Parma e Federalimentare. E il presidente dell’industria italiana di settore Ivano Vacondio dal palco sottolinea «scomode verità: su 42 miliardi di export agroalimentare, l’industria ne porta 38 miliardi sui mercati esteri. Non voglio dire - ha aggiunto Vacondio - che non apprezziamo la parte agricola che anzi ci fornisce materie prime d’eccellenza ma va sottolineato che chi va in giro con la valigetta all’estero sono gli imprenditori. E negli ultimi dieci anni abbiamo incrementato del 90% le vendite all’estero. Si tratta di prodotti trasformati, sarei felicissimo di dire che le materie prime siano tutte italiane ma in molte filiere è impossibile. Una chiave del successo del made in Italy sta nella capacità di selezionare e trasformare materie prime e valorizzarle fino al consumatore finale. Un know how che ha costruito il successo mondiale del cibo italiano, l’unico a essere imitato vittima dell’italian sounding». In barba al mito del Km0, dunque. Un orgoglio che spinge Vacondio a candidare, alla presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Federalimentare nel board di Ice-Agenzia. «Riteniamo di avere le carte in regola per dare un contributo esperto» ha concluso sottolineando il forte apprezzamento per il Patto dell’Export con un’unica cabina di regia. «Un’operazione intelligente - ha commentato - così come la rivalutazione dei cespiti delle imprese».

