10 offerte di lavoro a cura di Publiedi

PROGRAMMATORE PLC E SCADA (RIF. 56448) per azienda metalmeccanica. La risorsa, inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico nel ruolo di Responsabile Tecnico reparto Automazione, si occuperà della programmazione di software applicativi per macchinari industriali automatizzati. Requisiti: laurea ad indirizzo elettronico o informatico, esperienza almeno triennale nella progettazione PLC e SCADA, buona conoscenza dei linguaggi PLC per Siemens, Omron e Allen Bradley (preferibilmente Siemens su piattaforma TIA Portal S7-1200 e S7-1500), conoscenza dei linguaggi di programmazione ad alto livello (VB, C++, C#, TSQL), buona gestione dei team di sviluppo Software e nel coordinamento delle risorse interne ed esterne, conoscenza di base del disegno tecnico e buona lettura degli schemi elettrici, buona conoscenza della lingua inglese, disponibile ad occasionali trasferte presso i clienti. Si offre inserimento diretto, contratto a tempo indeterminato.

GEOMETRA/INGEGNERE CIVILE (RIF. 56515) per azienda edile di Parma. La figura ricercata si occuperà dell’esecuzione dei rilievi tecnici sul posto, della gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori, fornitori e DL, dell’organizzazione e direzione dei lavori all’interno del cantiere, della gestione delle commesse, redazione della contabilità di cantiere e degli stati di avanzamento lavori. Si richiede: diploma di geometra o laurea in ingegneria civile, capacità di lettura dei disegni tecnici edili, esperienza nella contabilità di gestione dei cantieri, conoscenza dei computi metrici e listini prezzi, padronanza di Ms Office e Autocad 2D, spiccate capacità organizzative, orientamento al team working, autonomia e flessibilità. Si offre contratto a tempo determinato.

SVILUPPATORE FW/SW (RIF. 52984) per azienda operante nel settore dell’automazione industriale. La figura verrà collocata all’interno dell’Ufficio Tecnico e si occuperà dello sviluppo di FW/SW per dispositivi embedded dei nuovi prodotti e aggiornamento dei prodotti esistenti. Il/la candidato/a ideale è laureato/a in ingegneria elettronica o informatica e ha maturato un’esperienza di almeno due anni in analoga mansione. Requisiti: ottima conoscenza di C/C++, buona conoscenza di elettronica circuitale, dei principali protocolli di comunicazione circuitali I2C, SPI, UART, conoscenza dei protocolli di comunicazione USB; R-S485,



ETHERNET, CAN BUS; esperienza in ambito di sviluppo embedded, nella programmazione di microcontrollori, di sistemi di real time o senza sistema operativo, dimestichezza nell’utilizzo dei più diffusi strumenti debug e nell’uso dei più comuni strumenti di laboratorio (oscilloscopio, tester, generatore di funzioni, analizzatore di protocollo, ecc…). Completano il profilo: la conoscenza dei processori ARM 23bit, dell’inglese scritto e parlato, delle piattaforme per lo sviluppo SW su PC, spiccate doti relazionali, elevata capacità di problem solving, autonomia operativa, ottime capacità di svolgere più attività contemporaneamente, orientamento alla precisione, professionalità e motivazione.

IMPIEGATA/O CONTABILE (RIF. 52079) per azienda operante nel settore dell’edilizia residenziale. Si desidera entrare in contatto con un/una candidato/a diplomato/a e/o laureato/a in materie economiche che abbia maturato consolidata esperienza in aziende o studi strutturati. La risorsa, a riporto diretto con la Direzione, si occuperà in autonomia della contabilità e della chiusura dei conti in regime ordinario, dell’elaborazione dei bilancini di verifica, della gestione dei flussi finanziari attivi e passivi, del supporto nell’aggiornamento/implementazione delle attività di controllo di gestione della contabilità analitica. Requisiti: diploma e/o laurea in materie economiche, esperienza pregressa nella mansione. Costituiscono titoli preferenziali : capacità di redigere bilanci, capacità di predisporre dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali, conoscenza Studi di settore, conoscenza Modelli 770 semplificati per ritenute sui redditi da lavoro autonomo. Serietà, riservatezza e precisione completano il profilo.

TORNITORE CNC (RIF. 56618) per azienda metalmeccanica con sede in provincia di Parma. Si richiede: capacità di lettura del disegno tecnico e conoscenza degli strumenti di misura. L’esperienza in analoga mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidature di giovani neodiplomati da formare.

SISTEMISTA INFORMATICO - NETWORK SPECIALIST (RIF. 56536) per azienda operante nel settore Oil & Gas. La figura ricercata si occuperà del mantenimento delle operazioni IT essenziali presso i Ced delle sedi principali (sistemi operativi, strumenti di sicurezza, applicazioni, server, sistemi di posta elettronica, laptop, deskstop, sw e hw), supportare la rete aziendale, fornire assistenza troubleshooting e gestione di tutti i problemi informatici emergenti dalle varie unità periferiche, gestire le versioni e licenze associate ai sistemi operativi. Si richiede: esperienza nella configurazione e gestione dei sistemi Linux, Windows Server e policy di hardening, esperienza in ambito Microsoft Windows Server (2012, 2019), Active Directory, domini, trust, DNS, DHCP, WSUS, esperienza su ambienti di virtualizzazione, in particolare VMWare, approfondita esperienza in ambito networking, conoscenze NAT, VLAN, VPN, sulla configurazione e gestione degli apparati di rete (Router, Switch, Firewall, Access Point, Bilanciatori, IPS, IDS, Proxy e reverse Proxy) e software di networking presenti sul mercato, conoscenza di almeno una piattaforma di monitoraggio. Costituisce titolo preferenziale il possesso di certificazioni nel campo del networking e della virtualizzazione.

ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA A SPRUZZO (RIF. 56552) per azienda operante nel settore della carpenteria metallica. La risorsa si occuperà della preparazione dei componenti alla verniciatura e della verniciatura a spruzzo, dell’esecuzione dei ritocchi e del controllo qualità. Requisiti: esperienza consolidata in analoga mansione, competenza nella preparazione delle tinte, abilità tecnica nell’uso dei macchinari e degli strumenti per verniciare, conoscenza approfondita delle caratteristiche delle vernici e materiali, precisione, attenzione al dettaglio, manualità e affidabilità. Sede di lavoro: provincia di Parma.

IMPIEGATA/O CONTABILE PART TIME POMERIDIANO (RIF. 55896) per azienda operante nella consulenza aziendale. La figura ricercata si occuperà del ciclo attivo, dei rapporti con gli istituti di credito, degli adempimenti fiscali, bilanci, della gestione del personale aziendale e dei collaboratori esterni, consulenza telefonica alla clientela, gestione dell’attività immobiliare. Sono richiesti: diploma e/o laurea in materie economiche, esperienza e autonomia operativa, ottima conoscenza dei programmi office, flessibilità, proattività, capacità organizzativa e orientamento alle relazioni interpersonali. La conoscenza del gestionale Zucchetti costituisce titolo preferenziale.

IMPIEGATA/O CONTABILE (RIF. 56584) per struttura sociosanitaria. Il/la candidato/a ideale supporterà il Responsabile nelle attività amministrative, finanziarie e di controllo di gestione nel rispetto delle normative in vigore, assicurando la corretta e puntuale gestione all’interno dell’ufficio. In particolare, la risorsa si occuperà della registrazione della prima nota, collaborerà alla determinazione e imputazione dei costi aziendali e delle riconciliazioni contabili, registrerà le fatture di acquisto ed emetterà quelle di vendita, provvederà alla liquidazione dell’iva, predisporrà i dati per il bilancio, gestirà i cespiti, collaborerà alla redazione della reportistica. Requisiti: diploma e/o laurea in materie economiche, esperienza nella mansione, autonomia, buona padronanza degli applicativi Office. Precisione, riservatezza, predisposizione al lavoro in team completano il profilo.

