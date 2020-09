Ecco 16 offerte per chi cerca lavoro

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE



Addetto alla logistica Bricocenter Parma - Cosa abbiamo pensato per te. Farai parte della squadra logistica a supporto di tutte le attività commerciali del negozio

Ti occuperai, dal punto di vista operativo, del flusso delle merci, del ricevimento al caricamento dei banchi, parteciperai agli inventari e sarà tua cura la gestione dello stock e delle anomalie.

Ti occuperai di smistare le merci in entrata e uscita, anche quelle destinate al ritiro da parte del cliente.

Parteciperai alla preparazione delle zone espositivi e farai in modo che il negozio sia sempre pieno e ordinato, favorendo una modalità di acquisto facile e veloce.

Cosa ti offriamo

Un percorso pensato su misura per te con affiancamento on the job, formazioni in aula, e-learning e webinar, grazie a piattaforme digitali dedicate.

Uno smartphone come strumento di lavoro per essere connesso con la tua squadra e con i clienti.

Un piano di assicurazione sanitaria e altre convenzioni per auto, banche e tempo libero.

Richieste

Sei pronto a questa sfida se

Hai un diploma di scuola superiore o similare

Hai maturato esperienze operative all'interno di una squadra logistica di negozio/di un magazzino o di un'azienda logistica o produttiva

Hai passione ed interesse a sviluppare nuove competenze logistiche nel settore retail

Hai confidenza con il digitale e ti piace l'idea di integrarlo nel tuo lavoro quotidiano

Ti riconosci la capacità di incidere e di portare valore aggiunto all'interno di un gruppo



Cuoco / lavapiatti

Storico locale del centro di Parma cerca cuoco/a e lavapiatti da inserire nel proprio staff, si richiede esperienza nel settore.

Richiesta massima serietà, disponibilità nei week end, flessibilità di orari.



Intermediari assicurativi

Alleanza Assicurazioni spa, leader nazionale nel settore previdenziale e risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia di Parma Nord, n. 3 intermediari assicurativi per le zone di Parma, Collecchio e Fornovo Taro.

Si offre percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato.

Richieste

Età 23/45 anni

Diploma di Maturità

Automunito

Residenza o domicilio a Parma e provincia

Ricerca Baby sitter

Per famiglia di Parma sono in corso le selezioni per la figura di babysitter, disponibile da settembre dal lunedì' al venerdi (al pomeriggio).

Richieste

Cercasi persona automunita, seria, affidabile e responsabile. La risorsa si dovrà occupare di andare a prendere i bambini a scuola, accompagnarli nelle loro attività pomeridiane due volte alla settimana e dell'aiuto compiti (matematica, storia, italiano e geografia, livello scuola media)



Montatore Meccanico- Sorbolo

PRAM s.c. seleziona per azienda cliente con sede a Sorbolo MONTATORE MECCANICO con esperienza.

La persona selezionata dovrà occuparsi del prelievo dei prodotti, eseguire attività di carico-scarico della merce e stoccaggio della stessa, picking,controllando la corrispondenza documentale.

Sede di lavoro: Sorbolo

Richieste

Richiesta esperienza presso aziende METALMECCANICHE come MONTATORE.

Preferibile essere in possesso patentino muletto.

Disponibilità immediata

Disponibilità a lavoro full time

Tirocinio universitario

Studio legale con sede a Parma cerca studente/studentessa universitaria per tirocinio universitario della durata di mesi sei.

Richieste

Per candidarsi inviare il proprio curriculum completo di foto all'indirizzo:



Cercasi 3 consulenti immobiliari

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d’agenzia, per poi diventare titolare di nuove filiali.

Richieste

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Consulente senior - sistemi di gestione

OM.EN SRL, società che eroga servizi di consulenza e formazione in molteplici settori della piccola e media impresa, sanità e pubblica amministrazione, ricerca per organico interno una figura altamente qualificata per il ruolo di Consulente Senior di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Il settore Sistemi di Gestione opera nell’ambito della progettazione e implementazione dei sistemi di gestione integrati secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001 e SA 8000 e nella consulenza di direzione strategica legata alla produzione.

La figura sarà di supporto all’area Sistemi di Gestione (qualità, ambiente, sicurezza) nello svolgimento delle seguenti attività:

Implementare presso il Cliente un sistema di gestione integrato conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001 e SA 8000

Essere principale punto di riferimento del Cliente nel corso di ogni commessa, relazionandosi con i referenti aziendali (Direzione, Responsabile del sistema di gestione, ecc..) per l’implementazione dei sistemi, garantendo feedback e aggiornamenti costanti sull’andamento del progetto e sul raggiungimento dei risultati

Sviluppare e portare avanti progetti di consulenza strategica di direzione all’interno del percorso di miglioramento continuo richiesto dai sistemi qualità (Efficienza produttiva, Tempi e metodi, Industrializzazione di prodotto e di processo, Programmazione della produzione, Miglioramento del lead time, Reporting di produzione, Analisi dei costi, Sistemi di controlli flussi e scorte sulla base delle esigenze individuate dal Cliente).

Gestire il processo di certificazione del sistema di gestione del cliente mettendosi in relazione con gli enti di certificazione

Pianificare e programmare in autonomia le attività necessarie per l’implementazione dei sistemi di gestione e per il miglioramento continuo

Richieste

Il/La candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

Laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale. Percorsi di studio affini verranno valutati sulla base dell’esperienza maturata

Pregressa esperienza di c.ca 10 anni come consulente di sistemi di gestione e direzione nel settore metalmeccanico, impiantistico ed affini

Gradita esperienza pregressa in progetti di Lean Manufacturing e/o Lean Office

Buona conoscenza per lo sviluppo dei progetti di Efficienza Produttiva

Buona conoscenza della principale legislazione in tema ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro

Ottima conoscenza delle seguenti normative: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000, UNI EN ISO 50001

Buona conoscenza in ambito di controllo qualità, metrologia e strumenti di misura

Buona conoscenza del pacchetto Office

Buona conoscenza della lingua Inglese

Capacità gestione dei carichi di lavoro

Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali

Disponibilità a trasferimenti quotidiani intra regionali ed occasionalmente extra regionali presso i clienti

Completano il profilo affidabilità, precisione, dinamicità, determinazione, problem solving, rispetto delle tempistiche, attenzione al cliente, pianificazione.

Informazioni aggiuntive:

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91, ed ha carattere d'urgenza.

Si offre inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato e con disponibilità full time dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.

Sono previsti benefits aziendali, tra cui: computer, smartphone, auto ad uso privato, ticket restaurant.

E’ richiesta disponibilità immediata.



Comunicazione pubblicitaria

Selezioniamo laureato/a in architettura per gestione della comunicazione pubblicitaria in agenzia immobiliare.

Richieste

Si offre praticantato e a seguire apprendistato. Occorre la capacità di costruire rendering e immagini pubblicitarie di qualità.



Operatore chimico/grafico

Manpower Spa - Filiale di Parma è alla ricerca di operatore chimico/grafico.

Mansione: sviluppo delle ricette di tinte per scatolame con relativa analisi e collaudo

preparazione delle tinte per i dispensing e materiale di accompagnamento

utilizzo e mantenimento della strumentazione specifica di laboratorio (spettrofotometro-densitometro-viscosimetro ecc)

archiviazione campioni e prodotti

gestione documentazione (cartelle colore, report prove laboratorio etc)

Richieste

Diploma di perito chimico o grafico

Ottima conoscenza lingua inglese (darà necessario interfacciarci con il gruppo Europeo)

Preferibilmente in età da apprendistato (max 29 anni)

Si offre contratto iniziale di somministrazione di un mese con possibilità di proproghe e sucessivo inserimento in azienda a tempo indeterminato.

Ricerca personale per eventi

Società di eventi cerca personale per supporto eventi:manodopera, sorveglianza, hostess, front office.

Richieste

Buona capacità di relazione e predisposizione al lavoro di gruppo.



Account commerciale/agente pubblicitario

Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account commerciale\ agente pubblicitario per importante testata nazionale.

Richieste

Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno.

Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali.

Architetto progettista

Studio di ingegneria e architettura a Parma cerca risorsa junior (1-3 anni di esperienza) per collaborazione relativa a progettazione architettonica, urbanistica e pratiche catastali.

Richieste

Sono richieste: laurea specialistica in architettura, buona predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative.



Tirocinio per aiuto cucina

Bistrot biologico in Parma cerca ragazza/o per tirocinio

formativo 40 ore settimanali con mansioni di aiuto

cucina/bar/servizio ai tavoli.

Richieste

