Kraft Heinz ha firmato un accordo per vendere la divisione lattiero casearia a Groupe Lactalis per 3,2 miliardi di dollari. Lo riferisce Bloomberg sottolineando che con l’operazione Lactalis è destinata a superare Nestle come la più grande azienda lattiero-casearia del mondo. L'acquisizione dovrebbe essere finalizzata nella prima metà del 2021 e non include alcuni dei marchi di Kraft come Philadelphia, Velveeta o Cheez Whiz.

