La Barilla acquista lo stabilimento di Muggia di Pasta Zara

Barilla G e R Fratelli Società per Azioni e Pasta Zara SpA hanno perfezionato il trasferimento del ramo d’azienda di Muggia come da Piano di Concordato. L’operazione è stata debitamente autorizzata e ha ricevuto il nulla osta da parte dei competenti organi della Procedura di Concordato. Lo stabilimento di Muggia (TS) è così parte integrante del Gruppo Barilla: l’azienda garantirà sviluppo e crescita, attraverso investimenti e il forte coinvolgimento delle persone che da oggi entrano a far parte di Barilla.

L’operazione permetterà di garantire la continuità del ramo d’azienda con il mantenimento dei livelli occupazionali e segna l’avvio di un percorso di investimenti da parte del Gruppo Barilla con importanti ripercussioni positive sul territorio.