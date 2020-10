Umberto Boschi rieletto presidente del consorzio del salame di Felino

Umberto Boschi è stato riconfermato per il prossimo triennio presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre confermato Fabrizio Aschieri nel ruolo di vice presidente.

In questi mesi, il Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp è stato un riferimento costante per tutti e 14 i suoi associati. «Mi impegnerò - ha commentato Boschi - perchè il Consorzio conservi sempre questo ruolo di guida. A maggior ragione a fronte di mesi che si preannunciano di difficile lettura per via della seconda ondata della pandemia. Sul piano programmatico, posso anticipare che vorremmo rivedere il disciplinare di produzione» introducendo correttivi per ottenere un Salame Felino Igp ancor più d’eccellenza.