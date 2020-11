Il mercato immobiliare ai tempi del Covid

Nell'inserto economia in edicola come ogni lunedì con la Gazzetta, domani focus sul mercato immobiliare e dei mutui al tempo del Covid. Forse a causa dei mutui bassissimi il mercato del mattone tiene, anche in una situazione di forte instabilità. Ci occupiamo anche di Borsa, intelligenza artificiale e accertamenti fiscali. L'azienda della settimana è il Cepim. Per La parola all'esperto risposte a temi di previdenza e casa. Inviate i vostri quesiti su fisco, lavoro, previdenza a esperto@gazzettadiparma.net



