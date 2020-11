Barilla, Bertinelli, Bollati e altre eccellenze del territorio si alleano per i giovani nella progettazione del proprio futuro

Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con straordinari personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport.

I 9 speaker scelti dall autorevole Comitato Scientifico dell’Associazione Smart Future Academy in collaborazione con la Camera di commercio di Parma, parlano senza veli della loro vita, della loro carriera, dei loro successi e delle difficoltà incontrate perché il successo è evidente ma la fatica per raggiungerlo non sempre.

L’evento, online al mattino il prossimo 4 dicembre, è completamente gratuito sia per la scuola che per gli studenti e soprattutto valido a fini dei PCTO. I ragazzi possono soddisfare le loro curiosità interagendo in diretta con gli speaker tramite messaggi Whatsapp.

“Siamo in un periodo molto delicato - dice il Presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti- e il nostro ruolo in tema di orientamento può stimolare una riflessione sulle prospettive future. L’obiettivo, dunque,- prosegue la Presidente- è quello di aiutare i giovani a trovare la loro strada convincendoli che lavorare o studiare con passione, magari svolgendo un lavoro o un percorso di studi in armonia con le proprie inclinazioni e le proprie aspirazioni, è un sogno realizzabile. Esercitare una professione appassionante o studiare materie interessanti vuol dire affrontare ogni nuovo giorno con il sorriso”

La Camera di Commercio di Parma si è fatta parte attiva nell’edizione Smart Future Academy Parma 2020 contribuendo, con le proprie competenze in materia di orientamento e le consolidate relazioni col mondo scolastico provinciale, a coinvolgere nell'iniziativa numerosi istituti e studenti.

“Abbiamo colto al volo l’occasione di mettere in contatto gli studenti di Parma con personalità brillanti e autorevoli che potranno testimoniare il loro percorso di vita e raccontare successi e, forse, anche insuccessi dai quali hanno saputo sollevarsi e trarre insegnamenti - sottolinea Manuela Zilli, Segretario Generale della Camera di commercio di Parma - E’ un’iniziativa che si colloca perfettamente nelle attività di orientamento che svolgiamo da tempo in collaborazione con gli istituti scolastici: quello della Camera di commercio è un ruolo “mediano” tra scuola e sistema imprenditoriale ed economico, finalizzato al dialogo e all’interazione per offrire conoscenze e opportunità”.

Appuntamento Smart Future Academy PARMA 2020 ONLINE

4 dicembre 2020 - dalle 8:30 alle 12:30 - l'evento viene trasmesso su Youtube con un link non in elenco.

Gli speaker invitati a Smart Future Academy Como Lecco 2020 Online sono:

Chiara Allegri Manager della cultura

Guido Barilla Presidente Gruppo Barilla

Nicola Bertinelli Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano

Stefania Bollati Imprenditrice - Davines SPA

Giovanni Brugnoli Presidente Tiba Tricot

Cristian Fracassi AD Isinnova

Jago Scultore

Pasqualino Toscani Comandante Prov. Carabinieri Parma

Umberto Pelizzari Apneista, conduttore televisivo e accademico italiano

I saluti istituzionale a Smart Future Academy Parma 2020 Online sono affidati a:

Federico Pizzarotti Sindaco di Parma

Manuela Zilli Segretario generale CCIAA Parma

Maurizio Bocedi Ufficio IX ambito territoriale di Parma e Piacenza

In collegamento dallo studio di Smart Future Academy:

Lilli Franceschetti Presidente Smart Future Academy

Davide Briosi Web Conduttore

Come ci si partecipa a Smart Future Academy

- Scuola: Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/). Successivamente la segreteria invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy Parma Online 2020.

- Ospiti: Scrivere a info@smartfutureacademy per richiedere il link. oppure richiedendo l’accesso sul sito di SMart Future Academy - Blog Galley- Media kit