Coopselios e Camst: accordo nel settore della ristorazione prima infanzia

Nasce la partnership strategica fra Coopselios, una delle principali organizzazioni no-profit sul territorio italiano, che opera nel settore dell’educazione per la prima infanzia e nel settore socio-sanitario, e Camst, storica realtà operante nel settore della ristorazione con attività anche nel settore dei facility services: l’obiettivo è sviluppare in sinergia le proprie attività e ottenere un valore aggiunto in termini di qualità, efficienza e innovazione.

La nuova joint venture commerciale ha come principale riferimento i settori del facility, della ristorazione e dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi con particolare riferimento all’innovazione nei modelli di servizio per il comparto della PA e degli Enti operanti nel settore sanitario alle prese con i processi di riorganizzazione e ristrutturazione operativa.



“Lo sguardo teso alla sostenibilità nel lungo periodo, l’apertura all’innovazione di processi e prodotti, l’energia manageriale garantita dalla centralità delle persone e la consapevolezza di avere coraggio nell’affrontare questa fase storica sono temi che accomunano le nostre realtà e dai quali partire per tradurre in vantaggi reciproci un potenziale imprenditoriale ricco di opportunità” – afferma Raul Cavalli, Direttore Generale di Coopselios.

“La condivisione degli obiettivi e di un approccio cooperativo al business– dichiara Danilo Villa, Direttore Generale di Camst – sono gli elementi fondanti di questa collaborazione strategica. L’unione delle expertise di Camst e Coopselios, maturate nel corso di decenni di attività, sono la chiave per uno sviluppo di entrambe le realtà nel settore socio-sanitario, un ambito essenziale che soprattutto in questi mesi richiede ancora più attenzione, preparazione ed un approccio scientifico ed integrato nella gestione dei servizi ”.

