Dallara, "Babbo Natale Sospeso": la nuova iniziativa per un Natale solidale

Dallara lancia una nuova iniziativa, in collaborazione con l’associazione Giocamico, per regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini di Parma attraverso la campagna “Babbo Natale Sospeso” volta a promuovere il ruolo fondamentale del gioco nella vita di tutti i bambini anche nei momenti di difficoltà.



Per tutto il mese di dicembre, infatti, per ogni acquisto superiore ai 35€ che verrà effettuato attraverso lo store online di Dallara, l’azienda si impegna a donare un giocattolo firmato Dallara ai tanti bimbi che trascorreranno le festività natalizie all’interno dei reparti dell’Ospedale di Parma.



Obiettivo dell’iniziativa è, prima di tutto, regalare un sorriso a bambini che trascorreranno le festività natalizie in una situazione difficile, ma anche diffondere l’importanza dell’attività ludica nell’ambiente ospedaliero per ridurre l’impatto traumatico dell’ospedalizzazione.

Giocare è una necessità per i bambini, ogni bambino ha il diritto a giocare. Giocare significa imparare, stimolare la creatività e contribuisce a rendere più serena la quotidianità.



Tutte le persone che faranno acquisti nel mese di dicembre, saranno protagoniste, insieme a Dallara, di questa benefica iniziativa.



"La nostra azienda produce veicoli da competizione; sono contenta che in questa occasione possa diventare un veicolo di spensieratezza, per bambini che hanno il diritto di passare delle feste serene ma purtroppo non riescono. Un giocattolo è una piccola cosa ma può servire a trascorrere qualche momento felice mettendo da parte le difficoltà; spero che potremo donarne molti, e sarà bello pensare che facendo un acquisto rendiamo felice anche un altro bambino." Angelica Dallara – vice presidente del gruppo Dallara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA dallara

solidarieta