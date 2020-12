Rizzoli Emanuelli, in tempo di Covid l'innovazione si trasferisce a casa

In tempo di Covid l’aperitivo si trasferisce a casa, dati Nielsen alla mano, il 51% degli italiani lo organizza nella propria abitazione almeno due volte a settimana. Da Rizzoli Emanuelli, storica azienda di conserve ittiche, arriva il kit per l’aperitivo homemade: si chiama Tapà ed è un box contenente alici del Mar Cantabrico, certificate MSC e proposte in filetti arrotolati a bassa salatura, una confezione mini di burro Parmareggio e quattro crostini dalla forma funzionale.

«Il prodotto è nato circa un anno fa perché dalle nostre ricerche è emerso in maniera significativa il ruolo del momento dell’aperitivo: un must non solo per la fascia giovane - dichiara Leopoldo Cagnasso, marketing and sales consulting -. Fare innovazione significa anche essere capaci di intercettare le esigenze del consumatore». La Rizzoli Emanuelli detiene da sola il 50% del mercato delle alici del Mar Cantabrico in Italia, che piacciono sempre di più anche all’estero. Nell’ultimo anno le vendite internazionali hanno fatto registrare picchi significativi: +29,1% a valore e 42,1% a volume, con Canada, Brasile e Stati Uniti a evidenziare il trend di maggiore sviluppo. Nonostante l’emergenza sanitaria i mercati hanno premiato i prodotti italiani gourmet.

«Le alici non sono più viste solo come un ingrediente ma come un piatto importante entrato con dignità nei menu dei ristoranti» sottolinea Cagnasso. L’azienda, nel frattempo, punta a crescere anche nella catena del fresco e lo fa con il progetto «Rizzoli Fresco» che risponde alla crescente richiesta dei consumatori di alimenti sani.

«Conservando in frigorifero è possibile salare di meno. Al momento sono quattro referenze ma ci saranno novità importanti per il 2021» anticipa Cagnasso.

