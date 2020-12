Nell'inserto Economia in edicola domani con la Gazzetta facciamo il punto sull'emergenza cyber security, perché mai come oggi è diventata una priorità nazionale. E l'Italia è indietro. Ci occupiamo anche di Brexit e diritto alimentare e di come funziona il cashback. L'azienda della settimana è il Salumificio Ferrari Giovanni. Per La parola all'esperto, focus su previdenza e casa. Inviate i vostri quesiti su lavoro, previdenza, fisco, casa a esperto@gazzettadiparma.net.