Offerte di lavoro Unimpiego

UNIMPIEGO

Società per intermediazione fra domanda e offerta di lavoro

Aut. Min. 6/10/2005 prot. 13/I/0000286 –

Sede di Parma Borgo Cantelli, 5 43100 Parma



MANUTENTORE ELETTRICO (RIF. 56961) per impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero. Il/la candidato/a ideale deve aver maturato 2-3 anni di esperienza in analoga mansione, preferibilmente in aziende con impianti semiautomatizzati. La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione operativa di una linea di produzione semiautomatizzata e della manutenzione semplice di impianti di servizio presenti nello stabilmento (centrali termiche, impianti elettrici, impianti pneumatici, carroponti, ecc.). Tra le competenze attese la conoscenza di impianti elettrici a bordo macchina, componenti e impianti meccanici, oleodinamici e pneumatici e la conoscenza di base di Office. E’ richiesto un diploma tecnico o scuola professionale ad indirizzo elettrotecnico/elettronico.

IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO (RIF. 57018) per primaria azienda cliente, in provincia di Parma. La risorsa verrà inserita nell’ufficio commerciale estero dove si occuperà del supporto alla rete sales, redazione di offerte commerciali, inserimento ordini, elaborazione preventivi, gestione dei rapporti commerciali con i clienti e post vendita. Si richiede: diploma o laurea, ottima conoscenza della lingua tedesca e buona conoscenza della lingua inglese, ottima padronanza di Ms Office, buone doti relazionali e comunicative. L’esperienza nella mansione costituisce titolo preferenziale, ma si valutano anche candidature al primo impiego. Si offre contratto di sostituzione maternità.

TECNICO AMBIENTE, SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE CANTIERI (RIF. 56913) La figura ricercata avrà il compito di fare sopralluoghi continuativi nei cantieri e negli impianti del Gruppo, verificare l’applicazione delle norme di legge e delle procedure aziendali sia dal punto di vista burocratico-documentale che dal punto di vista di operatività delle maestranze, gestire e risolvere le eventuali criticità riscontrare di concerto con i responsabili operativi, verificare le implementazioni necessarie al rispetto di nuove normative al fine di ottenerne l’effettiva applicazione. Si richiede: precedente esperienza maturata in analoga posizione con provenienza preferibilmente da organizzazioni aziendali complesse soggette a certificazioni ISO, ex OHSAS, EMAS, esperienza maturata nella gestione di siti classificati a rischio incidente rilevante, disponibilità a lavorare in trasferta. Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione a RSPP. Il/la candidato/a ideale possiede radicata attitudine e cultura della sicurezza, ottime capacità organizzative, comunicative, proattività e problem solving.

INFERMIERA/E (RIF. 56985) per azienda operante nel settore sanitario. La persona ricercata si occuperà di: affiancare gli specialisti durante l’attività ambulatoriale, gestire l’organizzazione e la preparazione degli ambulatori, sterilizzare la strumentazione e preparare le apparecchiature diagnostiche, assistere i professionisti in sala operatoria, effettuare i prelievi ed altri esami ambulatoriali, gestire i farmaci e i dispositivi medici. Requisiti: laurea in scienze infermieristiche, orientamento al paziente, doti comunicative, empatia, motivazione e predisposizione alle relazioni interpersonali. La conoscenza della lingua inglese costituisce titolo preferenziale. Orario di lavoro diurno, da lunedì a sabato mattina compreso, non sono previsti turni notturni e festivi.

RESPONSABILE QHSE CON INCARICO RSPP (RIF. 57051) La risorsa dovrà assicurare la pianificazione e la gestione di tutte le attività inerenti il Sistema di Gestione Integrato, supporterà il HSE Manager di Gruppo nel processo di valutazione dei rischi, individuazione delle idonee misure preventive e protettive, definizione delle procedure, istruzioni operative e regolamenti in materia di Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente; garantirà il monitoraggio costante dei requisiti legislativi e normativi e la loro applicazione, si occuperà del mantenimento e dell’implementazione del Sistema di Gestione integrato QHSE, assicurando il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 collaborando con tutte le funzioni aziendali coinvolte e svolgendo/coordinando le attività necessarie (auditing, sopralluoghi, rapporti con gli stakeholders interni ed esterni, ecc.), favorirà la diffusione e lo sviluppo della vision di Gruppo e aziendale in materia di Salute e Sicurezza, gestirà i rapporti operativi con gli organismi di certificazione e i consulenti QHSE, gestirà l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali e collettivi. Si richiede: formazione tecnica con laurea preferibilmente in ingegneria, precedente esperienza di almeno 3 anni maturata in analogo ruolo in contesti produttivi complessi, buona conoscenza delle normative UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, disponibilità alle trasferte. E’ indispensabile la qualifica di RSPP/ASPP. Capacità gestionali, autorevolezza, determinazione, ottime doti comunicative e relazionali, orientamento al lavoro di squadra ed al risultato completano il profilo.

ADDETTO/A AL LABORATORIO CONTROLLO QUALITA’ (RIF. 57049) per primaria azienda operante nel campo dei materiali per l’edilizia. La giovane risorsa, inserita nel Laboratorio Qualità, si occuperà del controllo della qualità dei prodotti, in particolare dei premiscelati. Si richiede: diploma di geometra, esperienza pregressa (anche breve) maturata all’interno di un laboratorio/controllo qualità in aziende del settore edile o delle costruzioni. Sono richieste capacità organizzative, orientamento al lavoro di squadra e ai risultati, buona conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare di Ms Office. L’esperienza nel settore dell’edilizia e delle costruzioni costituisce titolo preferenziale.

PROGETTISTA ELETTRONICO (RIF. 57191) per azienda metalmeccanica, con sede in provincia di Parma. La risorsa, inserita in Ufficio Tecnico, si occuperà di: analisi di fattibilità tecnica di nuovi prodotti o di varianti di quelli esistenti, progettazione dell’Hardware e/o Firmware di nuovi prodotti, revisione dell’Hardware e/o Firmware di prodotti già rilasciati, definizione delle fasi di produzione/collaudo di nuovi prodotti e di quelli già rilasciati, progettazione dell’Hardware e/o Firmware di nuovi apparati di collaudo per la produzione e/o controllo qualità, stesura della documentazione tecnica di produzione, collaudo e commerciale. Requisiti: laurea in ingegneria Elettronica o titolo equivalente, conoscenza degli schemi elettronici e dei principali linguaggi di programmazione, esperienza consolidata in ambito progettuale elettronico/software, nelle fasi di montaggio, collaudo e riparazione prototipale e nella redazione di report tecnici e manualistica, buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità a brevi trasferte in Italia e all’estero. Capacità organizzative, approccio analitico, propensione al lavoro per obiettivi completano il profilo.

IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO (RIF. 57133) La figura ricercata, inserita nel team commerciale, si occuperà dell’inserimento ordini ed offerte al gestionale, delle spedizioni coordinandosi con i reparti acquisti/produzione/logistica, emissione di offerte, inserimento anagrafiche clienti, inserimento listini. Si richiede: diploma o laurea, esperienza pregressa (anche breve) maturata in analoga mansione, ottima padronanza di Ms Office, in particolare di excel, word e power point, ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente di una seconda lingua straniera. Orientamento al cliente e al team, capacità di analisi, flessibilità e proattività completano il profilo.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF. 57223) per azienda operante nel settore agroalimentare, con sede nella prima periferia di Parma. La risorsa, inserita in ufficio amministrativo, risponde al Responsabile Amministrativo e si occuperà della fatturazione attiva e passiva, dei pagamenti e relative registrazioni contabili, modelli intrastat e altre mansioni amministrative. Si richiede: diploma ad indirizzo economico, esperienza pregressa nella mansione, autonomia operativa, ottima padronanza degli applicativi Office (Word, Excel), posta elettronica, programmi gestionali di contabilità. Orientamento al lavoro di squadra, affidabilità, ordine e precisione completano il profilo. Si offre contratto di sostituzione maternità con possibilità di inserimento.

