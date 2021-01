Nell'inserto Economia in edicola domani primo piano sul fenomeno del reshoring: con il Covid rientrano alcune produzioni ma non c'è la deglobalizzazione. Parliamo anche di Gamestop e M&A. Intervista al direttore di Audi Italia Fabrizio Longo. L'azienda della settimana è Sunsolution. Per «La parola all'esperto» focus su Superbonus e versamenti volontari.

Inviate i vostri quesiti su fisco, lavoro, casa, previdenza a esperto@gazzettadiparma.net