Ecco 29 offerte per chi cerca lavoro

Come di consueto, ecco la nostra bacheca degli annunci di lavoro a cura dell'Informagiovani. Per candidarvi visitare il seguente link: http://informagiovani.parma.it

Redattore

Cerchiamo ragazzo/a in possesso di Laurea in materie umanistiche per affiancare il ns. team di Redazione alla realizzazione dei nostri diari scolastici, nel periodo da maggio a settembre 2021. Si richiede buona capacità di scrittura, precisione, attenzione, capacità di lavorare in team e senso di responsabilità. E' indispensabile ottima conoscenza del pacchetto Office.

Geometra

Cerchiamo geometra per sopralluoghi, preventivi e misurazioni in cantiere ed ufficio. E' richiesta buona conoscenza di Autocad e patente B.

Addetto jr alla segreteria tecnica

Ente di certificazione per l'agricoltura cerca un addetto jr da inserire in segreteria tecnica. Sono richieste: conoscenza dei sistemi di certificazione; conoscenza della lingua inglese e/o della lingua tedesca; ottime attitudini relazionali e al lavoro di squadra; ottima propensione a lavorare con i sistemi informatici. Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche minima, presso organismi di certificazione dell'agroalimentare.

Addetto al montaggio

Selezioniamo tecnico addetto al montaggio. Il candidato si occuperà di eseguire semplici premontaggi meccanici, precablaggi elettrici e si occuperà del montaggio e del collaudio di macchine finite. E’ richiesto: uso degli strumenti di misura e del pc, precisione e responsabilità, background elettrotecnico.

Consulente immobiliare

Ricerca di tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali. Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo. Si richiede: tanta volontà di mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante, diploma di maturità, patente di guida e mezzo proprio. Anche senza esperienza.

Ricerca impiegato/a per attività di segreteria

Società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro, Ambiente e Qualità, cerca impiegati per attività di segreteria ed attività tecnico-gestionali da inserire nel proprio organico. Il profilo ricercato dovrà avere buone competenze in materia organizzativa, contabile e di segreteria, dovrà avere una buona predisposizione ai rapporti con i clienti, mansioni amministrative e commerciali. Il candidato prescelto dovrà garantire affidabilità e precisione, buone abilità informatiche, predisposizione a relazionarsi con la clientela ed i fornitori. Saranno valutate solo candidature con residenza/domicilio a Parma o zone limitrofe.

Impiegati Tecnici

Società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro, Ambiente e Qualità, cerca impiegati tecnici da inserire nel proprio organico nei settori Sicurezza, Ambiente e Qualità. I profili ricercati dovranno avere conoscenze della normativa di riferimento in ambito di sicurezza, qualità e ambiente, e sistemi di gestione. I candidati dovranno sapersi rapportare con i clienti, redigere relazioni tecniche fare attività di docenza, essere disponibili ad attività in trasferta, dovranno inoltre avere una formazione compatibile con quanto richiesto, una buona capacità comunicativa, autonomia, e disponibilità all'apprendimento; richiesta patente B - automunito. Si richiede esperienza preferibilmente almeno triennale nel settore. Saranno valutate solo candidature con residenza/domicilio a Parma o zone limitrofe

Collaboratore grafico

Cerchiamo ragazzo/a in possesso di diploma di maturità grafica e/o corso di specializzazione di grafica per collaborare alla realizzazione dei nostri prodotti editoriali, nel periodo da maggio a settembre 2021. Necessaria la conoscenza di software di design e grafica Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign). Si richiede precisione, creatività, flessibilità e senso di responsabilità.

Barista

Ricercasi Barista massimo 29 anni, disponibilità per assunzione con contratto di apprendistato. Si valutano candidati anche alla prima esperienza motivati al lavoro. Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana.

Addetto IT - webmaster

Per azienda nel settore commercio ricambi moto ricerchiamo un addetto IT - webmaster. La risorsa si occuperà della gestione dei cataloghi digitali, dei marketplace e degli inserimenti digitali. Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore in primis ricambi moto, automotive e ricambi auto, e si prenderanno in considerazione solo coloro che hanno conoscenze speficiche nel settore auto e moto con età massima 35 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato finalizzato all'assunzione. Indispensabile la residenza a Parma e provincia. Il candidato ideale avrà maturato una buona esperienza nella posizione richiesta in società operanti nello stesso settore o in ambito automotive. Si richiedono i seguenti requisiti: precedente esperienza nel settore; passione per il mondo delle due e quattro ruote; eccellente conoscenza excel e sue funzioni; buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; ottima esperienza gestione pagine amazon e e-bay. I ruoli ai quali il collaboratore verrà dedicato dopo formazione saranno variegati e potranno spaziare ad esempio fra i seguenti: - promozione del sito e-commerce aziendale; gestione marketplace (e-bay,amazon); social marketing; personalizzazione template per inserzioni; gestione e supporto clienti online attraverso forum, skype e altri strumenti; gestione di campagne pay for click (adword, facebook, siti comparatori); conoscenza delle logiche di marketing online; conoscenza delle logiche di comunicazione via facebook e twitter; - nozioni di base dei linguaggi di programmazione ad oggetti e dei database; nuova realizzazione Portale Web ad indirizzo Economico-Sociale. Cerchiamo a Parma, inizialmente per poche ore settimanali, liberamente scelte extra altri impegni o contemporaneamente già in attività informatiche qualsiasi, figura con abituale utilizzo del web e di internet e con pratica di grafica web da ufficio. E' previsto contratto di prestazione occasionale.

Addetto pescheria

Per importante punto vendita Gdo a Parma (PR) ricerchiamo n. 1 ADD. PESCHERIA con minima esperienza, disponibilità al lavoro anche nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Programmatore Plc Junior

Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un Programmatore Plc Junior. E’ necessaria breve esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Addetto imballaggio e finissaggio

Per azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo un Addetto imballaggio e finissaggio con esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione.

Montatore meccanico

Per importante azienda metalmeccanica di Boretto (RE) cerchiamo un Montatore meccanico, con esperienza nel montaggio di macchinari alimentari. E' necessaria buona dimestichezza nella lettura del disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Addetto customer service

Per importante azienda metalmeccanica di Sorbolo (PR) siamo alla ricerca di un Addetto customer service. La persona dovrà occuparsi di assistenza tecnica e supporto a clienti italiani ed esteri. E' richiesta conoscenza professionale della lingua inglese e francese, esperienza nella mansione di almeno 2 anni e competenze elettrotecniche. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Addetto alle rettifiche manuali e semiautomatiche

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo un Addetto alle rettifiche manuali e semiautomatiche. E' richiesta esperienza nella mansione e competenze riguardo la lettura del disegno meccanico ed utilizzo degli strumenti di misura. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Addetti allo sportello bancario

Per rinomato istituto di credito cerchiamo Addetti allo sportello bancario. I/le candidati/e neolaureati in materie economiche e/o umanistiche, devono essere in possesso di buone doti relazionali, passione per il mondo economico/finanziario, verranno adibiti ad attività di front office: accoglienza clientela, e gestione pratiche bancarie. Si offre primo contratto in somministrazione.

Addetto al magazzino e alle attività di produzione

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo un Addetto al magazzino e alle attività di produzione. La risorsa verrà inserita in un contesto produttivo occupandosi di attività di magazzino che prevedono l'utilizzo del carrello elevatore, taglio e codifica materiale, consegne e ritiri. E' richiesta esperienza nel settore metalmeccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Programmatore .Net

Per importante Azienda specializzata in realizzazione di sistemi software per aziende operanti in diversi settori, contesto dinamico e stimolante ricerchiamo un Programmatore .Net. La persona si occuperà dello sviluppo web front-end e back-end principalmente attraverso il framework. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Badante convivente

Per famiglia in zona Parma (PR) cerchiamo un badante convivente, che si occuperà di igiene e cura della persona, pulizia della casa. E' richiesta esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione.

Addetto alle presse

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo un Addetto alle presse. La risorsa si occuperà della produzione di cilindri tramite l'utilizzo di una pressa manuale e di una calandra, svolgendo anche piccoli punti di saldatura a filo. E' richiesta precedente esperienza nella mansione in contesti analoghi. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Addetto alle pulizie

Per azienda di pulizie ricerchiamo un addetto alle pulizie che sia disponibile a lavorare su cantieri in zona Parma. E’ richiesta esperienza nella mansione e disponibilità dal lunedì al sabato. Si offre iniziale contratto in somministrazione.

Magazziniere

Per importante cooperativa con appalti in zona PARMA (PR) cerchiamo un magazziniere in possesso del patentino del muletto. Si richiede disponibilità a lavoro su tre turni o ciclo continuo. Iniziale contratto in somministrazione.

Verniciatore

Per importante azienda metalmeccanica di Boretto (RE) siamo alla ricerca di un verniciatore. La persona si occuperà della verniciatura a spruzzo con l'utilizzo della pistola. E' richiesta esperienza nella mansione di almeno 1 anno. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Addetto manutenzione e installazione junior

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo un Addetto manutenzione e installazione junior preferibilmente con diploma tecnico, da formare e adibire all'installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione e riscaldamento. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Elettricista junior

Per importante azienda di Parma (PR) cerchiamo un elettricista junior domiciliato in zona limitrofa. E' richiesto titolo di studio inerente e minima esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Elettricista

Per importante azienda di Pontetaro (PR) ricerchiamo un elettricista con almeno 3 anni d'esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Infermiere/a

Per struttura residenziale per minori tra Emilia e Liguria, cerchiamo un infermiere/a automunito con esperienza in ambito psichiatrico o minorile. Si richiedono laurea, iscrizione OPI aggiornata, disponibilità al lavoro su due turni e alla reperibilità ciclica, domicilio in zona. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive d'assunzione diretta in azienda.

Automation engineer

Per importante azienda in zona Fornovo di Taro (PR) ricerchiamo un automation engineer con esperienza in aziende di automazione, Diploma di Perito Elettronico o Laurea in Ingegneria Elettronica, che si occuperà di progettazione schemi elettrici, sviluppo programmi PLC e pannelli HMI, sviluppo e supporto richieste clienti, interazione e collaborazione col reparto meccanica per realizzazione impianti, interfaccia e supporto all’ufficio acquisti nella scelta fornitori nelle fasi progettuali e realizzative, avviamento macchine e supervisione collaudo elettrico in stabilimento 1-2 giorni a settimana e presso clienti in tutto il mondo.



A cura di Publiedi