Pizzarotti: Pedemontana lombarda, nuovo contratto

Pizzarotti, insieme al Gruppo Webuild mandatario, è stato dichiarato miglior offerente per il contratto del valore di 1,26 miliardi di euro circa per la progettazione esecutiva e la costruzione delle tratte B2 (di 12,7 chilometri da Lentate sul Seveso e Cesano Maderno) e C (di 20 chilometri da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. Pizzarotti partecipa con una quota del 30%.



Il progetto, messo in gara da Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, dovrà essere completato in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. L’Impresa Pizzarotti aveva già partecipato alla realizzazione di questo progetto strategico per la mobilità del Nord-Italia avendo completato, nel 2015, una sezione di 47 km di viabilità autostradale e secondaria: il primo tratto delle Tangenziali di Como e Varese e il collegamento viario tra le autostrade A8 e A9 (da Cassano Magnago a Lomazzo).



L’affidamento di questi nuovi tratti strategici della viabilità lombarda rappresenta un modello virtuoso di ripartenza del settore e di tutta la filiera produttiva, che farà senz’altro da traino allo sviluppo infrastrutturale del paese con importanti e positive ricadute sul piano economico ed occupazionale.

Alla fine di una lunga e complessa gara d’appalto (che, causa Covid, ha visto anche diverse proroghe dei tempi per la presentazione delle offerte) la commissione nominata dal ministero delle Infrastrutture ha stilato la graduatoria finale. Webuild e Pizzarotti hanno quindi battuto la concorrenza dell’ATI Rizzani de Eccher con Saipem e il consorzio italo-spagnolo SIS.

La Pedemontana lombarda è un sistema viabilistico con uno sviluppo complessivo di circa 157 km, di cui 67 km di autostrada, 20 km di tangenziali e 70 km di viabilità locale. Si tratta di un intervento molto complesso, sia a livello ingegneristico che ambientale, per il notevole sviluppo del tracciato, l'importanza delle infrastrutture collegate e la tipologia di territorio attraversato. r.eco