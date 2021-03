L'inserto del lunedì: Covid e lavoro, donne in bilico

Nell'inserto Economia del lunedì, domani ci occupiamo della difficile situazione del lavoro femminile. I numeri sono drammatici: dei 440mila occupati in meno nel 2020, il 70% è costituito da donne. Ma per far fronte alla crisi tante si sono inventate un nuovo lavoro da casa. Ci occupiamo anche di investimenti e conti pubblici e di elettrificazione nell'automotive. L'azienda della settimana è Ct Transport. Per La parola all'esperto i temi riguardano la Naspi e il «referto tecnico» della casa. Inviate i vostri quesiti su fisco, previdenza, lavoro, fisco a esperto@gazzettadiparma.net.

