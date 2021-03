Parmalat: Giovanni Pomella nuovo gm di Lactalis in Italia

Lactalis affida al direttore generale di Parmalat Business Unit Italia, Giovanni Pomella, la guida delle aziende del gruppo nel nostro Paese, per consolidare la propria leadership nel mercato lattiero caseario attraverso la valorizzazione di marchi emblema della cultura alimentare italiana come Galbani, Vallelata, Parmalat, Zymil, Chef, Santal, Mandara, oltre alle eccellenze Dop.

Pomella, laureato in economia e commercio all’Università Bocconi di Milano, con oltre di 20 anni di esperienza nel mercato food & beverage domestico e nel sistema agroalimentare italiano, è entrato nel Gruppo Parmalat nel 2000, assumendo posizioni di crescente responsabilità, dapprima nella direzione amministrazione e finanza, poi nella direzione operation assumendo il ruolo di direttore generale di Parmalat Bu Italia. È stato inoltre amministratore delegato e poi presidente di Centrale del Latte di Roma.

Prima del suo ingresso in Parmalat ha lavorato nell’area amministrazione finanza e controllo presso aziende di livello internazionale come Olivetti, Finscambi Holding, Sanofi Italia. È stato anche direttore generale di Fendi Profumi e Florbath.



SOSTENIBILITÀ AL CENTRO

«Dare continuità nella generazione di valore per l’Italia, attraverso lo sviluppo delle sue eccellenze lattiero-casearie, non solo in Italia ma anche all’estero, unito ad un dialogo sempre più intenso con le numerose comunità in cui siamo presenti, rappresenta per la nostra azienda un percorso irrinunciabile - afferma Pomella -. L’obiettivo è di poterci affermare non solo come leader di mercato ma anche come soggetto responsabile del proprio ruolo nella società civile, dando un contributo crescente alla sostenibilità in tutte le sue componenti: sociale, nutrizionale, ambientale ed economica».

Lactalis in Italia conta un fatturato di oltre 2,5 miliardi di euro, impiega circa 5.000 collaboratori ed è la prima realtà industriale del settore alimentare per numero di stabilimenti produttivi con 30 fabbriche in dieci regioni e 2 centri di eccellenza nel settore della ricerca & sviluppo.