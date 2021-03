Innovazione e tecnologia: Emak lancia i nuovi decespugliatori

Emak, tra le aziende leader nella cura e manutenzione del verde, lancia decespugliatori innovativi, dotati di un sistema di catalizzazione delle emissioni.

L’azienda reggiana presenta i modelli Oleo-Mac BCH 400 ed Efco DSH 4000, che vanno a integrare l’offerta della serie H, per lavori domestici e di piccola agricoltura.

A differenza dei modelli BCH 250 e DSH 2500 - compatti e leggeri, ideali per la pulizia di piccole porzioni di prato e per la rifinitura di bordi - i due nuovi decespugliatori con cilindrata 40 cc sono macchine potenti e performanti, indicate per lavori più impegnativi su terreni di medie dimensioni.

I due nuovi decespugliatori si caratterizzano per soluzioni tecniche presenti anche nei modelli professionali, come albero motore in tre componenti, pistone a due segmenti elastici, asta di trasmissione in acciaio su bronzine e sistemi antivibranti per garantire comfort di utilizzo.