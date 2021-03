Creval boccia l'opa di Credit Agricole: "Prezzo troppo basso"

Il Cda del Creval, «esaminati termini e condizioni» dell’Opa del Credit Agricole, «tenuto conto delle fairness opinion rilasciate dagli advisor finanziari BofA Securities e Mediobanca , pur riconoscendo che l'integrazione di una banca commerciale solida e ben posizionata quale è il Creval con un gruppo bancario» come l’Agricole «possa generare benefici, ritiene che il corrispettivo dell’offerta» di «10,50 euro per azione non sia congruo da un punto di vista finanziario». Lo si legge in una nota.

