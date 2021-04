Conad racconta l'impegno per la comunità durante la pandemia - Video

Conad Centro Nord ricorda l’impegno economico e sociale nei confronti dei territori più colpiti dalla prima ondata di Covid, con il docuvideo «Conad Centro Nord: il valore della Comunità nei giorni del Covid», per ricordare l’impegno concreto dei soci e della cooperativa nei confronti dei territori più colpiti dall’emergenza sanitaria della prima ondata di Covid-19, quali Lombardia ed Emilia. Il video riporta anche testimonianze parmigiane ed è visibile su Youtube.

A Parma, Conad ha aderito a “La spesa sospesa”, con la raccolta di 7mila chili di prodotti tra generi alimentari e di beni di prima necessità. Inoltre, durante l’intero periodo di lockdown, Conad ha consegnato le spese a domicilio a chi non era nelle condizioni di poter recarsi in punto vendita a fare la spesa, come anziani soli, cittadini disabili, persone affette da coronavirus o in isolamento domiciliare fiduciario, grazie alla collaborazione con i volontari di Parma WelFARE nell’ambito del progetto Non Più Soli. Nell’ambito dell’iniziativa “Unisciti a noi”, sono stati raccolti 77mila euro destinati ai reparti degli ospedali di Parma, Vaio e Borgotaro. Le immagini della consegna della donazione sono richiamate nel video.