Moda: bando regionale per partecipare all'Expo di Dubai

Dal 1° ottobre 2021 al 30 marzo 2022, dopo il rinvio di un anno, è in programma l’Expo Universale 2020 di Dubai, evento simbolo a livello internazionale della ripartenza dopo la pandemia, che catalizzerà l’attenzione degli operatori economici di tutto il mondo. All’evento anche l’Emilia-Romagna sarà presente nel Padiglione Italia, all’interno del quale organizzerà iniziative istituzionali, culturali e scientifiche. La Regione Emilia-Romagna sarà presente nelle settimane tematiche dedicate agli obiettivi globali e a Salute e Benessere.

È aperto a questo riguardo fino al 15 aprile un bando regionale, a cui possono presentare domanda di contributo tutte le singole imprese con sede in Emilia-Romagna, i consorzi per l’internazionalizzazione e le reti.

Negli Emirati Arabi, si è svolto nei giorni scorsi con successo alle Galeries Lafayette l’evento promozionale “ShowCase in Dubai”, organizzato nell’ambito del progetto, promosso da Unioncamere Emilia-Romagna e co-finanziato dal Sistema Camerale e dalla Regione Emilia-Romagna, e realizzato con la collaborazione di ICE ufficio di Dubai, Roncucci&Partners e Twister Communications Middle East.

Anthemis By Artico, Orequo, C.Alla, A&A, Miamo By La Venenta, Labam, Joe Meribe By Modaf Design, MP di Rosanna Pellegrini, gli otto brand di altrettante aziende emiliano-romagnole partecipanti, hanno potuto esporre per quattro giorni le proprie collezioni in un’area dedicata, “Glamour Area” nel prestigioso department store Galeries LaFayette.

I quattro brand Joy Meribe, C.Alla, Orequo e Anthemis by Articosono stati altresì selezionati da Galeries LaFayette per proseguire la commercializzazione all’interno del department store fino a giugno 2021.

Il progetto ‘Italian fashion towards Dubai’ che si concluderà con il follow up, ha coinvolto in due anni, 13 aziende.

Otto della provincia di Bologna: Artico Sas, A&A Srl, Orequo Srl, C.ALLA, La Venenta Soc Coop Sociale, Einstein Group Srl, Susy Mix Srl, M.C. srl Gil Santucci.

Tre da Parma: Labam Srl, Modaf Designs, Cris Conf Spa.

Due da Forlì-Cesena: MP di Rosanna Pellegrini & C. Sas, Boccalatte Sas.