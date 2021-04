Reputazione dei marchi: Barilla ai primi posti della classifica mondiale

La Barilla è fra le aziende che godono di maggiore reputazione a livello mondiale: è 11esima fra i 100 marchi della classifica annuale Global RepTrak 100 del Reputation Institute.

Anche nel 2021 è la Lego a guidare la classifica: uno studio che, attraverso il «Reputation Score», un punteggio da 0 a 100 che sintetizza in maniera matematica la percezione del pubblico su indicatori come Products&Services, Innovation, Workplace, Governance, Citizenship, Leadership, e Performance e - da quest’anno - anche sui valori ambientali ESG (Enviromnental, Social, Governance).

Il gruppo danese è seguito da Rolex e al terzo posto da Ferrari, prima tra le italiane, in ascesa rispetto al quarto gradino dello scorso anno. Tra i marchi made in Italy, scalano posizioni anche aziende del settore alimentare come Barilla, che sale in classifica posizionandosi all’undicesimo posto (lo scorso anno era al 18°), e Ferrero che entra nella top 20 conquistando la diciannovesima posizione (lo scorso anno era al 21°).

Seguono Pirelli che si attesta alla posizione 25, Lavazza alla posizione 53, Giorgio Armani alla 61 e, tra le new entries del 2021, un altro marchio che rappresenta la moda italiana nel mondo: Prada, che si piazza alla posizione numero 84.