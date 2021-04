Formazione e imprese: i nuovi corsi di Cisita Parma

Corso PAV – PES

Lo scopo del corso in programma il 20 aprile è quello di fornire le conoscenze teorico – pratiche, i criteri e le disposizioni più adeguate per eseguire lavori elettrici in condizioni di massima sicurezza e illustrare le relative normative di riferimento.

Per maggiori informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it

Addetti all’utilizzo del Carroponte

Il corso che si terrà il prossimo 21 aprile assolve agli obblighi di formazione del Datore di Lavoro nei confronti degli addetti all’utilizzo del carroponte, in quanto questo mezzo costituisce un’attrezzatura di lavoro che richiede particolari conoscenze e responsabilità. Il percorso intende fornire le nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzo corretto e in sicurezza dell’attrezzatura, le norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento.

Per maggiori informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it

Il rischio sismico negli ambienti di lavoro

Gli eventi sismici che hanno colpito negli ultimi anni il nostro paese, hanno evidenziato l’elevata fragilità e vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano; la maggior parte degli edifici presenti sul territorio non è infatti stata progettata con criteri antisismici. È dunque indispensabile effettuare una corretta valutazione di tali costruzioni ed individuare gli idonei interventi di prevenzione e protezione per garantire la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli articoli 28, 63 e 64 del d.lgs. n. 81/2008, ad effettuare la valutazione dei rischi degli edifici in cui ospita i luoghi di lavoro, anche con riferimento ai pericoli sismici. Tale valutazione del rischio sismico degli edifici lavorativi già in uso dell’azienda deve essere effettuata anche seguendo le pertinenti disposizioni delle Norme Tecniche di Costruzione che si pongono come norme speciali rispetto al d.lgs. n. 81/2008. Il corso organizzato il 29 aprile intende fornire indicazioni tecniche e organizzative in materia di rischio sismico, al fine di supportare il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione nella comprensione e gestione del rischio sismico nei luoghi di lavoro. Il corso è valido come aggiornamento per RSPP e ASPP.

Per maggiori informazioni: Chiara Ferri, ferri@cisita.parma.it