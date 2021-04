Startup, nuovi percorsi per accelerare la crescita: al via un ciclo di webinar

Le Serre di ART-ER rinnovano i servizi dedicati alle startup, proponendo una serie di percorsi per accelerare il loro accesso e posizionamento sul mercato. Una scelta che, pur in una situazione di pandemia che limita le attività in presenza, rafforza l'impegno di ART-ER e della Regione Emilia-Romagna nel sostenere le imprese innovative.

Per raccontare le storie delle startup che hanno già maturato esperienze in ambito internazionale parte giovedì 15 aprile, StartUp International Talk, una serie di webinar sulle startup italiane all'estero, in diretta streaming sul profilo Facebok di EmiliaRomagnaStartUp di ART-ER (https://www.facebook.com/EmiliaRomagnaStartUpA).

Nel primo appuntamento si parlerà di "Partnership e sviluppo di mercati internazionali". L'ospite sarà Marcello Majonchi, di Solair, startup specializzata nel Internet of Things, poi acquisita da Microsoft nell'unica operazione di acquisizione realizzata in Italia in campo IoT. Majonchi è inoltre advisor e investitore in startup early stage ed è tra i soci di 42N, una benefit company che supporta le startup italiane nello sviluppo sul mercato nord americano.