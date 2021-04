Pmi, Iva, gestione del cambiamento: i nuovi corsi di Cisita Parma

Formazione e imprese: ecco i nuovi corsi di Cisita Parma

Kaizen e miglioramento continuo nelle PMI

Obiettivo del corso in programma il 6 maggio: far acquisire le competenze per progettare ed attuare correttamente la metodologia Kaizen nell’ambito di un programma di miglioramento continuo di una PMI.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it



Iva intracomunitaria ed extracomunitaria: novità 2021

Il corso che si terrà il prossimo 11 maggio ha lo scopo di analizzare il corretto funzionamento dell’IVA intracomunitaria ed extracomunitaria andando ad approfondire le novità 2021. Verranno inoltre analizzate le armonizzazioni intracomunitarie anche in funzione di una probabile, e non lontana, abolizione dei modelli Intrastat e del reverse charge, cosi come conosciuto ad oggi.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Time to change – Gestire il cambiamento in azienda

Alcuni cambiamenti sono così lenti che non te ne accorgi, altri sono così veloci che non si accorgono di te. Flessibilità e capacità di adattamento sono doti proprie della leadership che mai come oggi rappresentano un fattore critico, non solo per il raggiungimento degli obiettivi, quanto per la sopravvivenza stessa dell’organizzazione. Ma per quanto il cambiamento sia naturale e necessario, spesse volte incontra forti resistenze interne, personali e organizzative. Non viene riconosciuto, non viene accettato. Ecco allora la necessità di un management proattivo, persone che sappiano essere “Agenti di Cambiamento”, in grado di diffondere con maggiore facilità la nuova cultura organizzativa, di abbassare il livello di resistenza e di costruire così in azienda un clima aperto all’innovazione. Il corso organizzato per il prossimo 13 maggio è rivolto a imprenditori, manager, team leader, responsabili di risorse umane e di funzione, in generale a tutti coloro che rivestono un ruolo di leader e che gestiscono collaboratori.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it