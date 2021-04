Piano di ripresa e resilienza: Intesa Sanpaolo mette sul piatto 400 miliardi

Intesa Sanpaolo continuarà a giocare un ruolo a sostegno dell’economia reale e di accelerazione della crescita e mette sul piatto 400 miliardi di euro per imprese e famiglie a supporto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

E’ stato Carlo Messina ad annunciare, nel corso della presentazione del rapporto sull'andamento dei distretti industriali, le nuove «erogazioni a medio-lungo termine nell’orizzonte del Pnrr» e proporsi quale «grande soggetto istituzionale a supporto dell’attuazione del Recovery Plan».

Gli interventi a favore delle imprese saranno realizzati principalmente in ambiti strettamente collegati con il Pnrr. In particolare nelle aree del green, circular e transizione ecologica, infrastrutture e trasporti, progetti di rigenerazione urbana e inclusione sociale. Le aziende potranno contare su finanziamenti per 270 miliardi di euro. Una cifra che servirà a «sostenere il nostro Paese e cogliere l'opportunità per rilanciare l’economia. Abbiamo fiducia sul governo Draghi», evidenzia Messina.

La banca ha già attivato le sue strutture per fornire supporto alle imprese per accedere ai fondi europei e per la verifica del rispetto dei tempi di realizzazione dei singoli progetti. Ma non è tutto. Cà de Sass, infatti, mette anche a disposizione altri 140 miliardi per privati e famiglie, in considerazione del fatto che «la pandemia ha aumentato in modo significativo le povertà ed ha colpito i giovani e il lavoro femminile».

Nell’ambito dell’economia italiana i distretti industriali rappresentano la «punta di diamante della manifattura italiana», sostiene Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo. Dopo un calo di fatturato del 12,2% nel 2020, per quest’anno è atteso un rimbalzo dei livelli produttivi, con un incremento dell’11,8%.