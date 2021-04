L’Antitrust Ue ha inflitto una multa di circa 28,5 milioni di euro a Bank of America (Bofa), Crèdit Agricole e Credit Suiss per aver fatto cartello nel trading del mercato secondario di obbligazioni Ssa denominate in dollari (bond sovrani emessi da governi, agenzie governative, autorità pubbliche e istituzioni o agenzie sovranazionali). Deutsche Bank, seppur coinvolta, non è stata multata perché ha rivelato l’esistenza del cartello a Bruxelles.