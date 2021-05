Cosa c'è dietro il boom delle rimesse

Nell'inserto economia in edicola come ogni lunedì con la Gazzetta, focus sulle rimesse all'estero: crescono a due cifre nel 2020, a Parma addirittura l'aumento supera il 34%. Scopriamo dove vanno i soldi e focus sull'aumento del "sommerso" che coincide con la riduzione dei viaggi all'estero. L'azienda della settimana è Partech. Ci occupiamo anche di lavoro e di formazione con un progetto del Cisita insieme a Sicim. Per La parola all'esperto i temi riguardano la casa e la previdenza. Potete inviare i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net