I nuovi corsi di Cisita Parma, focus sulla sicurezza

Formazione e imprese: i nuovi corsi di Cisita Parma

Operatori Antincendio: rischio medio

L’obiettivo del corso che si terrà il 20 maggio è fornire le competenze per prevenire gli incendi, adottare le corrette misure di protezione e attuare procedure adeguate in caso di incendio sui luoghi di lavoro. Il corso è costituito da una formazione teorica e un’esercitazione pratica di spegnimento del fuoco con estintori.

Per informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it



Operatori Antincendio: rischio basso

Il D.lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto antincendio devono ricevere una particolare formazione attraverso corsi specifici.

L’obiettivo del corso in programma il 20 maggio è formare gli addetti all’antincendio e all’evacuazione sui principi fondamentali di prevenzione incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio ed evacuazione.

Per informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it

Sicurezza per Preposti

Il preposto svolge uno dei principali ruoli all’interno dell’organizzazione dell’impresa; a lui sono affidati gli obiettivi di qualità e quantità delle produzioni, unitamente alla garanzia della sicurezza dei lavoratori. Questo progetto formativo, in partenza il 28 maggio, si pone lo scopo di fornire ai preposti le conoscenze necessarie per gestire al meglio le responsabilità che a loro competono e insieme indicare i percorsi per un miglioramento continuo della loro attività.

Questo corso assolve l’obbligo formativo previsto per il preposto dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e dall’ Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.

Per informazioni: Maria Carparelli, carparelli@cisita.parma.it