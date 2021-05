Ecobonus: accordo fra Arquati e Crédit Agricole

‌Arquati, storica azienda parmigiana attiva nel settore delle tende e protezioni solari, ha siglato un accordo con Crèdit Agricole Italia per la cessione dei crediti fiscali prevista dal Decreto Rilancio. In base all’intesa - stretta nei giorni scorsi in ambito di Ecobonus - la società emiliana può promuovere il servizio verso la propria filiera dando la possibilità di cedere il credito maturato alla banca a condizioni dedicate.

L’operazione, viene spiegato in una nota congiunta, «è da considerarsi un caso virtuoso di promozione e sostegno della ripresa economica. L’azienda e la banca confermano la loro vocazione green a supporto della transizione energetica in chiave sostenibile nonchè il loro impegno per il rilancio economico del Paese».