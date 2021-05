Crédit Agricole, in Italia nel primo trimestre 2021 risultato netto di 230 milioni di euro

Sono stati resi noti oggi i risultati al 31 marzo 2021 di Crédit Agricole Italia (Gruppo Bancario), che sottolineano la capacità di produrre risultati positivi in maniera costante grazie a un modello di business equilibrato e diversificato, in un contesto ancora condizionato dagli effetti dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Crédit Agricole Italia ha conseguito nei primi tre mesi del 2021 un utile netto pari a 83 milioni di euro, in crescita del +71% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

OPA su Creval Crédit Agricole Italia ha concluso con successo nei giorni scorsi l’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria con corrispettivo in denaro promossa sulla totalità delle azioni del Credito Valtellinese. Grazie a questa operazione Crédit Agricole Italia controlla il 91,167% del capitale di Creval, che consoliderà la posizione competitiva del Gruppo in Italia generando valore per tutti gli stakeholder, le comunità locali e i territori tramite un modello di banca universale completo, al servizio di circa 3 milioni di clienti. L’acquisizione è supportata da una forte affinità industriale e culturale tra CA Italia e Creval ed è in linea con la strategia di crescita sostenibile di Crédit Agricole Italia. Sulla base dell’esperienza maturata tramite integrazioni di successo di altre banche, Crédit Agricole Italia è fiduciosa di integrare nei prossimi mesi Credito Valtellinese senza difficoltà.

Fino al 21 maggio 2021 i soci Creval che non hanno aderito all’offerta possono ancora vendere le proprie azioni a Crédit Agricole Italia, allo stesso prezzo dell’offerta attraverso la procedura di sell-out. Sostegno a imprese e famiglie Il primo trimestre consolida lo slancio dell’attività commerciale, proseguendo sulla scia della seconda parte del 2020, con performance positive di tutte le linee di business che confermano il ritorno ad una produttività pienamente in linea ai livelli pre-crisi. In particolare, si evidenzia:  collocamento prodotti legati al risparmio gestito in aumento del +55% a/a;  nuovi prestiti per acquisto abitazione in aumento del +27% a/a;  premi assicurativi danni in aumento del +14% a/a.

La spinta commerciale si riflette sull’andamento dei volumi evidenziando:  stock degli impieghi2 in aumento del +7,2% a/a, trainato dall’andamento positivo sia del comparto mutui casa che dei prestiti alle imprese. A sostegno di famiglie e imprese sono stati messi a disposizione e già erogati 2,9 miliardi di prestiti Garantiti dallo Stato;  raccolta diretta in aumento del +5,8% a/a, trainata dal trend di forte crescita dei risparmi detenuti in liquidità come tutela dalla crisi;  risparmio gestito in aumento del +15,1% a/a grazie alla dinamica positiva dei flussi netti. Ripresa dei ricavi e contenimento degli oneri Il dinamismo commerciale si accompagna ad una redditività in crescita con ricavi in aumento del +9,4% a/a, trainati dall’apporto positivo del comparto commissionale (+12,0% a/a). Prosegue inoltre il percorso di ottimizzazione dei costi grazie alle azioni di efficientamento e razionalizzazione: i costi operativi ordinari3 risultano stabili a/a portando il rapporto cost/income al 57,0% - inferiore di oltre 4 punti percentuali rispetto al dato del primo trimestre 2020 – a fronte di ammortamenti in aumento a seguito della crescita degli investimenti a supporto del business. Attenzione alla qualità degli attivi e solidità patrimoniale

L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale impieghi risulta in ulteriore riduzione e si attesta a 2,8% (vs. 3,0% dic-20). Migliorano le coperture del portafoglio non performing che si portano al 52,4% e quelle delle sofferenze al 69,6%. Solida la posizione patrimoniale con un CET1 Ratio pari al 13,7% ed un Total Capital Ratio pari al 19,4%, con un buffer di capitale ampiamente superiore rispetto al livello minimo assegnato dalla BCE per il 2021. Elevato anche il livello di liquidità con LCR pari al 275%. Centralità del cliente e Innovazione Crédit Agricole Italia ha proseguito anche nel primo trimestre 2021 nell’implementazione di nuovi servizi, per permettere ai clienti di usufruire dell’operatività omnicanale e ai collaboratori di lavorare in sicurezza nonostante l’emergenza sanitaria. Inoltre i gestori retail, private e i consulenti finanziari hanno potuto continuare a lavorare in web collaboration.

Crédit Agricole Italia ha inoltre mantenuto una task force dedicata con più di 120 collaboratori, al lavoro fin dall’inizio dell’emergenza per gestire tutte le esigenze straordinarie della clientela. In continuità con gli sforzi intrapresi nel 2020, anno in cui il Gruppo si è collocato al secondo posto tra le banche universali in Italia nella Soddisfazione della Clientela, nel primo trimestre 2021 la Banca ha lavorato costantemente sulla Customer Experience, in particolare sulla velocità di risposta e l’efficienza operativa, valorizzando l’ampio apprezzamento mostrato dai clienti per le evoluzioni delle piattaforme digitali. 2 Esclusi i titoli a costo ammortizzato. 3 Esclusi i contributi ai fondi sistemici ed oneri di integrazione relativi all’OPA Creval.

Il digitale ha fornito un contributo rilevante per la crescita di nuovi clienti: la quota dei conti correnti online rapportata alla produzione del Gruppo è del 24% (18% nel primo trimestre 2020), mentre le stipule generate online si attestano al 44% delle stipule totali (40% nel primo trimestre 2020)

La nuova App Crédit Agricole Italia, rilasciata negli scorsi mesi sia per i clienti privati che per le PMI, ha subito registrato un forte gradimento per le sue caratteristiche di semplicità e innovazione, con rating sugli store Apple e Android superiore a 4 stelle, tra le migliori nel comparto bancario. Sono inoltre previste a breve nuove funzionalità innovative e l’integrazione di due Fintech, una delle quali legata al mondo di Le Village by CA. Le Village by CA Parma, ecosistema dell’innovazione che si affianca a quello di Milano, ha raggiunto 34 startup, 20 partner, 17 abilitatori e ha da poco lanciato WeMatch, piattaforma online in cui i 600 partner della rete internazionale dei Village possono conoscere le 1100 startup entrando in contatto con loro con un semplice click. È stato inoltre presentato nelle scorse settimane Le Village Triveneto, in fase di realizzazione a Padova e che diventerà il terzo hub italiano dell’innovazione del Gruppo Crédit Agricole, che conta già circa quaranta Village in tutto il mondo. Impegno per le persone e la formazione La formazione dei collaboratori nel primo trimestre 2021 ha proseguito il suo andamento crescente con un’erogazione di 49.200 ore formative (pari a circa 6.600 giornate), coinvolgendo circa l’80% della popolazione aziendale, per una media di 6,5 ore di formazione pro-capite.

Oggi sulla piattaforma di e-learning Digital Academy sono a disposizione di tutti i collaboratori oltre 660 corsi, in grado di offrire formazione online personalizzata. È stato avviato un progetto pilota per la Direzione Regionale Piacenza-Lombardia Sud che prevede la possibilità per i colleghi delle filiali di compiere in Smart Working le attività commerciali ordinarie nonostante il contesto emergenziale. A questo scopo è stato ad oggi formato il 92% del bacino dei colleghi coinvolti che risultano quindi abilitati a questo innovativo modello di Smart Working per la Rete. Sempre per i colleghi della rete è stato avviato un percorso formativo di Change Management dedicato ai gestori clientela, che prevede la formazione di oltre 1.000 colleghi entro il secondo trimestre 2021. Il numero di collaboratori abilitati allo smart working si attesta complessivamente all’80%. Questo strumento ha avuto un impatto estremamente positivo per quanto riguarda i rapporti sociali, la cultura d’impresa e l’organizzazione del lavoro, con quasi il 90% di apprezzamento da parte dei fruitori.

Ad inizio 2021 Crédit Agricole Italia si è aggiudicata per il 13° anno consecutivo il riconoscimento “Top Employers”, posizionandosi ancora una volta all’interno del prestigioso gruppo di aziende di 120 Paesi di tutto il mondo che hanno raggiunto i più elevati standard nella gestione del personale. Una certificazione che attesta l’impegno del Gruppo nel mettere in campo sempre nuove iniziative in ambito di sviluppo e gestione del Personale, conciliazione vita-lavoro, benessere dei dipendenti e inclusione.

Impegno per il sociale e la sostenibilità In linea con la sua ragion d’essere “Agire ogni giorno nell’interesse dei nostri clienti e della società” e con gli obiettivi ESG (Environmental, Social e Governance) del Gruppo, Crédit Agricole Italia ha proseguito nel 2021 il suo impegno concreto per la sostenibilità e in campo sociale. Crédit Agricole Italia ha perfezionato nel mese di marzo la prima emissione italiana di un Green Covered Bond per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro.

L’emissione è finalizzata a finanziare o rifinanziare un pool di mutui ipotecari residenziali erogati per l’acquisto di edifici residenziali ad elevata efficienza energetica. Insieme a Davines è stato firmato il primo contratto di finanziamento in Italia che coniuga crescita economica, sostenibilità e crowdfunding. L’operazionedi 10 mln€ con garanzia SACE prevede una riduzione del pricing in base al rispetto di parametri comunicati dall’azienda nel bilancio di sostenibilità. Contestualmente, Davines si impegna a destinare il beneficio economico atteso ad alcune raccolte fondi su CrowdForLife, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo.

Proprio su CrowdForLife è entrata nel vivo Crédit Agricole For Future, la prima call in ambito sociale del Gruppo Crédit Agricole in Italia per sostenere progetti uniti da tematiche comuni: educazione, inclusione e riduzione delle diseguaglianze. Grazie alla call, undici associazioni territoriali hanno ottenuto la possibilità di accedere al portale www.ca-crowdforlife.it per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei rispettivi progetti. Il Gruppo Crédit Agricole in Italia si impegna a supportare i singoli progetti selezionati per Crédit Agricole For Future, raddoppiando l’importo raccolto tramite le donazioni su CrowdForLife fino ad un massimo del 50% del traguardo di ciascuna raccolta fondi.

Crédit Agricole Italia è anche diventata Socio Sostenitore del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, nato con l’obiettivo di creare aree verdi e boschi permanenti a Parma e provincia. Grazie a KilometroVerdeParma, realtà che si è aggiunta alle startup ospitate da Le Village by CA Parma, tra maggio 2020 e aprile 2021 sono stati messi a dimora già oltre 12.000 alberi ed è stato realizzato a Parma un bosco urbano da 1.000 piante.

Nelle scorse settimane infine è stato lanciato New Life, il progetto di Crédit Agricole Italia e Legambiente dedicato all’economia circolare. L’obiettivo del lavoro congiunto è quello di ricucire, riconnettere e sviluppare risposte territoriali relative a percorsi di cura sociale, attraverso l’individuazione di alcuni progetti di comunità sviluppati grazie a forum dedicati. L’output di questi forum potrà essere la rigenerazione di luoghi pubblici ed interventi collegati ad iniziative a favore di realtà sociali e culturali del territorio.