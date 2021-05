Chiesi punta a diventare "carbon neutral" entro il 2030

Chiesi, gruppo farmaceutico internazionale, lancia la campagna #ActionOverWords (www.actionoverwords.org) e il proprio piano per diventare 'carbon neutral' entro il 2030 sulle emissioni dirette di gas serra e su quelle indirette derivanti dall’acquisto di elettricità e calore. Obiettivo 'carbon neutral' entro il 2035 per tutte le altre emissioni di gas serra indirette.

Gli obiettivi sono stati approvati dalla Science Based Target Initiative (SBTi) e sono in linea con l’obiettivo più ambizioso stabilito dall’accordo sul clima di Parigi, ovvero limitare l'aumento della temperatura globale a un grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali entro il 2100.

Tra gli impegni presi da Chiesi anche quello di rendere pubblico il proprio bilancio di emissioni attraverso il 'Carbon disclosure project' entro il secondo trimestre del 2021, includendo le emissioni dirette e indirette.

