Crédit Agricole, cresce la sostenibilità con green bond e no profit

Pubblicata, da Crédit Agricole, la "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario", ossia il documento riassuntivo delle iniziative in ambito di responsabilità sociale d’Impresa e sostenibilità attuate nel 2020 dal gruppo bancario.

Su questo versante l’istituto di credito - tra le altre cose - ha lanciato sul mercato italiano i 'Green Certificates' e i 'Double Green Booster Notes', obbligazioni bancarie garantite in formato "verde"; si è contraddistinto per l’utilizzo di energia verde al 100% e per il raggiungimento del primo posto nel Paese per importo finanziato di impianti energetici da fonti rinnovabili.

Lo scorso anno, inoltre, ha visto l’inaugurazione di "Le Village" a Parma, centro a supporto di start-up e imprese, e la raccolta di circa 1,7 milioni tramite il portale di crowdfunding CrowdForLife, punto di incontro tra enti e associazioni no profit e chiunque desideri sostenere direttamente i loro progetti.