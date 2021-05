I prezzi di aprile: +1% a Parma

L’inflazione cresce ad aprile in Italia: +1,1% tendenziale (cioè rispetto ad aprile 2020), mentre su base mensile i prezzi crescono dello 0,4%. I dati di Parma sono sostanzialmente in linea con la media nazionale.

Se in generale a trainare è «l'accelerazione dei prezzi dei beni energetici», anche se dovuta «in buona misura al confronto con aprile 2020, quando i prezzi, anche per l’emergenza sanitaria, avevano subito una diminuzione marcata. Ampliano invece la flessione i prezzi del cosiddetto «carrello della spesa» (-0,7% dal -0,1% di marzo), che si portano a livelli che non si registravano da agosto 1997 (-0,8%).

A Parma i prezzi segnano +1% su base annua e +0,4% rispetto a marzo. Secondo le rilevazioni del Comune, i maggiori rialzi tendenziali sono nel campo delle spese per Abitazione, acqua, elettricità e combustibili: +5,3%.

I trasporti rincarano del 2,6% annuo (-0,2% su base mensile), mentre fra i Servizi ricettivi e di ristorazione il rialzo dei prezzi è +1,3% annuo e +3,7% rispetto a marzo.

Calano a Parma i prezzi medi di Alimentari (-1,5% tendenziale), Alcolici e tabacchi (-1%), Comunicazioni (-4,2%) e Istruzione (-3,6%).