Il controllo di gestione, il problem solving, risolvere positivamente le tensioni: i nuovi corsi di Cisita Parma

Formazione e imprese: ecco i nuovi corsi di Cisita Parma

Resilienza e problem solving

Vivete i problemi e le crisi solamente con ansia, preoccupazione, fastidio oppure anche come occasioni di miglioramento e di innovazione? Le avversità e i problemi possono rappresentare formidabili occasioni se li si affronta in modo resiliente. Nel contesto in cui ci troviamo ad operare, l’abilità di problem solving creativo ed efficace può fare davvero la differenza. Il corso in programma il 10 giugno fonde il concetto della resilienza con i metodi di problem solving strategico e creativo, per aiutarci ad affrontare i cambiamenti e le crisi con creatività, unita ad una lucida visione razionale. Impariamo a cogliere ogni opportunità per trasformarla in vantaggio, gestendo l’emotività, mantenendo la motivazione e coinvolgendo chi lavora con noi. Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Il controllo di gestione nella pianificazione di budget

Obiettivo del corso in partenza il prossimo 14 giugno è quello di comprendere le logiche finanziarie aziendali per essere in grado di: effettuare un’analisi dei costi e della redditività; adottare tecniche di contabilità; redigere un budget e una pianificazione.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Risolvere positivamente le tensioni ed i conflitti

Obiettivi del corso in programma dal 14 giugno:

* Identificare ed esaminare situazioni che potrebbero trasformarsi in conflitto

* Anticipare il conflitto: riconoscere e gestire le fonti potenziali

* Realizzare un piano di azione di prevenzione dei conflitti

* Né impulsivo né metter la testa sotto la sabbia: saper negoziare

* Cambiare prospettiva: la divergenza come “opportunità”?

