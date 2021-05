Incontri B2B online per le imprese del settore tessile dell'Emilia-Romagna

Unioncamere Emilia-Romagna, partner del rete europea Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle imprese regionali al Brokerage Event virtuale per le imprese del settore tessile. Textile connect è la piattaforma che mette in contatto aziende/designer in cerca di partner produttivi con produttori, fornitori di servizi e fornitori del settore tessile e calzaturiero.

Gli incontri si svolgeranno dall’1 al 4 giugno. La lista dei partecipanti è in continuo aggiornamento ed è consultabile nel sito dell’evento. La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi al B2B virtuale è necessario registrarsi, anche fino al 3 giugno, penultimo giorno degli incontri che si svolgeranno in modalità digitale, e quindi in tempo reale, compilando un profilo in lingua inglese e accedendo direttamente al sito: https://textile-connect-2021.b2match.io/signup

In fase di iscrizione occorre indicare come “SUPPORT OFFICE” di riferimento Unioncamere Emilia-Romagna.

Le aziende registrate potranno richiedere incontri consultando il catalogo online direttamente dalla piattaforma selezionando i partner internazionali più interessanti per il proprio business.

La richiesta di incontri e l’accettazione di eventuali richieste è in capo a ciascuna azienda.

Per informazioni e assistenza nella procedura d’iscrizione e richiesta incontri:

Unioncamere Emilia-Romagna Enterprise Europe Network SIMPLER Valentina Patano tel. 051-6377034 Email: simpler@rer.camcom.it