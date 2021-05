"Cassetto digitale": Parma è sesta in Emilia-Romagna per adesioni al servizio

Oltre un milione di imprenditori ha scelto di aderire al Cassetto digitale per accedere ai documenti della propria azienda sempre e ovunque, senza alcun costo

A livello nazionale sono stati scaricati già 2,5 milioni di documenti ufficiali tra bilanci, statuti, visure, certificazioni e altro. L’85% dei fruitori ha meno di 10 addetti, il 56% tra i 45 e i 65 anni, il 35% si occupa di commercio o costruzioni. Hanno aderito tutte le forme d’impresa (51% società di capitali, 27% imprese individuali, 22% altre) ma c’è ancora tanta strada da fare.

Al 19 maggio 2021 ha già aderito 1.029.646 di imprenditori italiani, su un totale di 6.078.031 di imprese registrate in Camere di commercio (il 16,94% del totale), con una % crescita 2021 del 2,647 in media. A livello regionale la Camera di commercio di Parma si piazza in 6^ posizione (dopo Ravenna, Romagna, Modena, Bologna e Reggio Emilia) con 6.529 aziende aderenti (il 14,291% delle imprese registrate), 16.102 documenti scaricati, 1.107 nuove adesioni nel 2021, % crescita 2021 del 2,423%. Dopo di lei Ferrara e Piacenza.