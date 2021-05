Crédit Agricole ha superato il 95% del capitaledel Creval e ne controllerà il 100%

Dopo il successo dell'offerta pubblica d’acquisto volontaria promossa da Crédit Agricole Italia sulle azioni del Credito Valtellinese raggiunto il 23 aprile 2021, attraverso la quale Crédit Agricole Italia è arrivata a detenere il 91,17% del capitale sociale del CreVal, Crédit Agricole Italia annuncia di aver superato, oggi, la soglia del 95% del capitale sociale del CreVal 1 . Pertanto, al termine della procedura di sell out (il periodo di sell out termina il 21 maggio 2021 e il pagamento del corrispettivo avverrà il 28 maggio 2021), si applicherà la procedura di squeeze out, attraverso la quale Crédit Agricole Italia arriverà a possedere il 100% del capitale sociale del CreVal, per un corrispettivo complessivo di 861 milioni di euro 2 . I risultati finali della procedura di sell out e i dettagli della procedura di squeeze out saranno indicati nei comunicati stampa che saranno pubblicati a tal riguardo dopo la fine del periodo di sell out. Questo pieno successo faciliterà ulteriormente la fusione di Crédit Agricole Italia e del CreVal, prevista nel 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Credit Agricole