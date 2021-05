Accordo fra Confconsumatori e Crif per l'accesso ai propri dati creditizi

Accesso ai dati personali (per vederci come “ci vedono” le banche) e risoluzione più rapida delle contestazioni: Confconsumatori ha sottoscritto un Protocollo d'intesa per migliorare la conoscenza dei consumatori sul funzionamento dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e favorire l'accesso ai dati del SIC che li riguardano.

Grazie al nuovo accordo, i nostri associati potranno usufruire di un canale preferenziale per l'accesso ai propri dati creditizi conservati in EURISC, il SIC gestito da CRIF.

In particolare, dando mandato a Confconsumatori, il consumatore potrà ottenere accesso ai propri dati in soli 10 giorni. Il protocollo d'intesa mette inoltre a disposizione degli associati la possibilità di risolvere in via conciliativa le eventuali contestazioni che dovessero insorgere relativamente al trattamento dei dati raccolti e contribuiti al Sistema dagli Istituti di Credito.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi territoriali dell’associazione: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.