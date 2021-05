Ecco 40 offerte per chi cerca lavoro

Ecco 40 annunci di lavoro in collaborazione con Informagiovani, aggiornati al 24 maggio.

· Cercasi neodiplomato/a

Cerchiamo un neodiplomato/a da istruire per collaborazione duratura, lavoro ufficio in parma.

offresi tirocinio formativo e, a seguire, apprendistato e quindi assunzione a tempo indeterminato.

Si richiede buona volonta’ per imparare e voglia di lavorare. astenersi indecisi

· Cercasi pizzaiolo

Cercasi pizzaiolo esperto con il forno a legna. Possibilità di contratto a tempo indeterminato

· Cameriere/a

Trattoria Antichi Sapori cerca cameriere/a automunita per il week end

· Pizzaiolo, aiuto cuoco, personale di sala e rider per consegne

Ristorante Pizzeria cerca personale per la ripresa dell'attività di servizio ai tavoli:

- pizzaiolo con esperienza (solo per i week end)

- personale di sala con esperienza

- aiuto cuoco con esperienza

- persona per consegna a domicilio

· Educat* per comunità educative integrate per minori

società cooperativa sociale, ricerca figure educative in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione da inserire in comunità educative integrate per minori (dagli 11 ai 18 anni) site a Parma e provincia.

E' richiesta laurea in Scienze dell'Educazione.

· Grafico

Prestigiosa azienda in Parma ricerca n°2 operatori grafici addetti all'impaginazione da inserire nel proprio organico con contratto di apprendistato biennale nell'ottica di un piano formativo di crescita.

Profilo richiesto:

- età compresa tra i 18 e 29 anni

- esperienza o familiarità nell'utilizzo di photoshop

- disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

- disponibilità di lavoro part-time

- automunito e residente in Parma o comuni limitrofi

- diploma ad indirizzo informatico/grafico o lauree affini

· Addetto area Commerciale e Pianificazione

Prestigiosa azienda in Parma ricerca n°1 addetto area commerciale e pianificazione da inserire nel proprio organico nell'ottica di un piano formativo di crescita. Il candidato dovrà gestire la rete di vendita e pianificazione commerciale rapportandosi con i distributori locali e nazionali.

Profilo richiesto:

- età compresa tra i 25 e i 35 anni

- è gradita esperienza anche di base in ambito logistico, statistico e amministrativo

- è richiesta ottima conoscenza del pacchetto Office, preferibile conoscenza gestionali di logistica, distribuzione e trasporto AS400

- diploma di ragioneria o laurea ad indirizzo economico o ingegneristico

· Cercasi neo-diplomato/a o neo-laureato/a

Ricerchiamo ambizioso/a neo-diplomato/a o neo-laureato/a da inserire nel nostro organico. La persona che stiamo cercando si dovrà occupare delle seguenti attività:

o Accoglienza clienti e fornitori (attività di reception);

o Organizzazione di trasferte del personale (prenotazione di

o biglietti del treno/aereo, hotel, ecc.);

o Attività amministrative relative agli acquisti, individuazione

o dei potenziali fornitori analizzando le offerte, valutando la

o convenienza tra qualità e prezzo.

o Gestione della documentazione inerente la qualità aziendale

Per svolgere questo ruolo saranno necessarie le seguenti caratteristiche personali:

o Ottime doti comunicative e relazionali

o Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;

o Doti organizzative e di multitasking;

o Gradita la conoscenza della lingua inglese;

o Diploma di ragionerie/ Laurea in materie economiche o commerciali

o Automunito/a.

· Educatore per ragazzo disabile

Cerco educatore/educatrice per ragazzo disabile adulto con disabilità lieve, già inserito in coop. sociale.

E' richiesto che sia automunito e con esperienza già maturata con disabili.

Si richiede disponibilità per affiancamento per soggiorno estivo nel mese di Luglio

· Impiegato

Ricerchiamo ambizioso/a neodiplomato/a o neolaureato/a da inserire nel nostro organico. La persona che stiamo cercando si dovrà occupare delle seguenti attività:

o accoglienza clienti e fornitori (attività di reception)

o organizzazione di trasferte del personale (prenotazione di biglietti del treno/aereo, hotel, etc..)

o attività amministrative relative agli acquisti, individuazione dei potenziali fornitori analizzando le offerte, valutatno la convenienza tra qualità e prezzo

o gestione della documentazione inerente la qualità aziendale

Per svolgere questo ruolo saranno necessarie le seguenti caratteristiche personali:

o ottime doti comunicative e relazionali

o buona conoscenza dei principali strumenti informatici

o doti organizzative e di multitasking

o gradita la conoscenza della lingua inglese

o diploma di ragioneria / laurea in materie economiche o commerciali

o automunito/a

Contratto di lavoro: tirocinio formativo a tempo pieno

· Ricerca account commerciale

Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account commerciale - agente, per importante testata nazionale.

Offriamo un percorso pensato su misura con affiancamento on the job in un ambiente ideale per crescere come persona e professionista. La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.

Il candidato ideale dovrà:

- aver maturato esperienza pregressa nelle vendite, anche fuori dal settore richiesto e una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale

- avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito di iniziativa, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in team.

· Ricerca meccanico senior

importante azienda alimentare nel settore conserviero, ricerca meccanico manutentore/conduttore esperto con esperienza conduzione linee confezionamento industria alimentare.

E' richiesta disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre) disponibilità anche a turni festivi. Automunito.

Sede di lavoro Busseto (PR) e/o S. Polo di Podenzano (PC)

· Collaboratore per disegno tecnico

Impresa edile con sede in Collecchio ricerca collaboratore per disegno Autocad, 3D e se possibile gestione pratiche edilizie.

· Meccanici manutentori/conduttori di linee

importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di meccanico manutentore/conduttore di linee Junior anche alla prima esperienza, purchè motivati.

Richiesta disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi. Automuniti. Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.

Sedi di lavoro: Busseto (PR) e/o San Polo di Podenzano (PC)

· Gestore Bar

Associazione cerca gestore per bar nelle prime colline di Parma con esperienza nel settore.

· Avvocato o praticante

Cercasi Avvocato o Praticante per Studio Legale con sede a Parma

Costituiscono elementi preferenziali:

o attitudine e propensione agli aspetti relazionali

o forte propensione all'approfondimento, capacità analitiche, rigore e precisione

o capacità di lavoro in team

o Contratto di lavoro part-time.

· Consulente immobiliare

Immobiliare con sedi in Collecchio, Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consultente immobiliare attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile di Agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante, diploma di maturità, patente di guida e mezzo proprio. Anche senza esperienza.

· Consulente e vendita al dettaglio generi erboristici /educazione alimentare

Azienda leader mondiale nel settore della Nutrizione e della Educazione Alimentare, seleziona per il Punto Vendita di Casalmaggiore figura di Consulente NaturHouse e addetto alla vendita al dettaglio

Si richiede una delle seguenti lauree:

o Scienze dell'Alimentazione

o Scienze della Nutrizione

o Dietistica

o Medicina

o Farmacia

o Scienze e Tecnologie Alimentari

o Biologia

o Biotecnologia

· Commerciale

Azienda giovane e dinamica, è alla ricerca di figure commerciali da inserire sulle province di Parma, Reggio Emilia, Mantova e Piacenza. L’azienda opera nel settore dell’abbigliamento da lavoro e sportivo, detergenza, DPI, delle personalizzazioni e comunicazione aziendale nonché delle forniture per ufficio. Si offre ambiente giovane e dinamico, meritocratico con possibilità di crescita professionale.

Il/la candidato/a ideale ha precedenti esperienze lavorative in ambito commerciale anche con provenienza da settori diversi; è puntuale, ottimista, indipendente, rispettoso/a, ha spirito imprenditoriale ed è fortemente motivato/a al raggiungimento degli obiettivi fissati.

La risorsa si dovrà occupare della creazione di un nuovo portafoglio clienti muovendosi sul territorio.

Sarà sua premura sviluppare nuovi contatti attraverso visite presso potenziali clienti con o senza appuntamento.

L’azienda fornirà tutti gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Si offre contratto di collaborazione annuale con conseguente possibilità di assunzione a tempo indeterminato, incentivi economici e premi produzione ad obiettivi raggiunti.

Per candidatura ed eventuale colloquio conoscitivo

· Hotel Ristorante Pizzeria cerca personale

Albergo Ristorante Pizzeria nell'appennino tosco emiliano, in provincia di Reggio Emilia, cerca un cuoco o aiuto cuoco con esperienza, un aiuto pizzaiolo con esperienza e una cameriera.

Offriamo vitto e alloggio per la stagione estiva

· Apprendista per Ufficio Tecnico

Società di produzione, installazione e gestione mezzi pubblicitari e segnaletica stradale, con sede in Parma, ricerca una figura da inserire all'interno dell'Area Tecnica. La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

o elaborazione pratiche per richieste, permessi ad enti e gestione dell'iter autorizzativo

o rilievi sul campo ed elaborazioni di disegni con Autocad per stesura pratiche di tipo edilizio o di altra natura

o gestione di modesti cantieri e aiuto operativo in loco

Completano il profilo la capacità di utilizzo del pacchetto Office, Autocad e Photoshop.

Costituisce carattere preferenziale:

o una buona conoscenza dei sistemi informatici in ambito aziendale al fine di collaborare con il consulente sistemista esterno

o diploma di geometra e/o perito informatico

· Consulente assicurativo

Azienda Leader nazionale nel settore previdenziale e del risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia generale di Parma Nord, n. 3 consulenti assicurativi per le zone di Parma, Fornovo di Taro e Borgo Val di Taro.

Si offre: percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato.

Requisiti:

- età 23/45 anni

- titolo di studio: almeno diploma di maturità quinquennale

- automunito

- residenza o domicilio a Parma e provincia

· Salumiere - Commesso/a al banco, aiuto cuoco/a anche apprendista

Cerchiamo giovani volenterosi per una splendida mansione gratificante: commesso/a al banco e aiuto cuoco/a, anche apprendista.

E' richiesta passione e voglia di apprendere uno splendido mestiere.

Non è richiesto un titolo di studio specifico.

ANNUNCI AGENZIA PER IL LAVORO

· Elettricista bordo macchina

Ricerchiamo per importante azienda metalmeccanica un/una elettricista bordo macchina.

La figura si occupa di cablaggio quadri elettrici ed elettrificazione del prodotto.

Richieste

Ci rivolgiamo a candidati con anche breve esperienza nella mansione, in possesso di diploma in ambito elettrico/elettrotecnico.

Orario di lavoro: 2 turni

Sede di lavoro: Colorno

Inserimento entro fine maggio.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 1 anno con successiva prospettiva di stabilizzazione.

· Operatori ristorazione

Per nuova apertura in Parma, Randstad Filiale di Parma, seleziona Operatori della Ristorazione. Si cercano persone dinamiche e che amino il contatto con il pubblico, possibilmente con pregressa esperienza nella gestione di sala, avanzamento comande e supporto alla cucina; da inserire all'interno di una realtà giovane, dinamica e con ottime prospettive.

Ricerca per azienda del settore immobiliare

Agente immobiliare con P. Iva

La figura sarà affiancata da un consulente senior al fine di divenire autonoma.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma

Esperienza pregressa nel settore immobiliare, in particolare nel comparto affitti

Buona dialettica e capacità di ascolto

Autonomia, spirito di iniziativa, determinazione e buone doti di problem solving.

Si offre: contratto con fisso mensile oltre a 50% provvigioni.

Sede di lavoro: Parma.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al sabato. Richiesta disponibilità a lavorare con orari flessibili.

Verranno considerati esclusivamente i cv inviati che indicano la specifica offerta a cui si risponde.

• 1 impiegato ufficio produzione per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona Bozzolo (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni in ambito amministrazione e/o ufficio produzione e/o come impiegato magazzino/logistica; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Impiegato tecnico per ufficio manutenzione per importante azienda manifatturiera della zona di Casalmaggiore (CR); si richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico, buona conoscenza di Autocad ed esperienza di almeno 2 anni maturata in ufficio tecnico; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 impiegato marketing per azienda cliente del settore chimico sita in zona Casalmaggiore (CR); è richiesta laurea breve o magistrale in marketing e minima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 Impiegati ufficio acquisti per azienda della zona di Gazzuolo (MN) e Viadana (MN); si richiede diploma di Ragioneria (o similari) o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale buon inglese parlato e scritto (non richiesto a Gazzuolo) ed esperienza di almeno 1 anno maturata su analoga mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Responsabile Logistico per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Responsabile Qualità/Sicurezza/Ambiente per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”

• 2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN); si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”;

• 1 Educatore professionale sanitario (classe 2) o socio pedagogico (Laurea classe L 19) per RSA della zona di Bozzolo; si richiede disponibilità a partime di 12h/settimanali (estendibile in futuro); si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”;

• 1 Cameriere ai piani per struttura ricettiva della zona di Cingia de Botti (CR); si richiede disponibilità a partime di 20h/settimanali (mattino o pomeriggio) dal lunedì alla domenica; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto a chiamata.

• 1 Scaffalista settore GDO per supermercato di Viadana (MN); si richiede disponibilità a partime di 24h/settimanali nella fascia oraria dalle 5.00 alle 24.00 dal lunedì alla domenica (4h/gg); si offre contratto iniziale di somministrazione della durata di 1 mese con possibilità di proroghe successive e assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato