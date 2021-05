Stabilità finanziaria, video-editing, gestione del magazzino: i nuovi corsi di Cisita Parma

La stabilità finanziaria prima e dopo l’emergenza Covid-19

La pandemia COVID-19 sta mettendo a dura prova l’andamento e la stabilità finanziaria di numerose imprese del panorama nazionale ed internazionale. Molte realtà imprenditoriali stanno attraversando un periodo di seria difficoltà. Quali sono gli obblighi degli amministratori? Quali sono le funzioni e le strategie che devono essere messe in atto per mantenere la stabilità aziendale? Se ne parlerà durante il corso in programma il prossimo 15 giugno.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Video editing base con applicazioni free

Il video è sempre più lo strumento privilegiato di comunicazione, sia per trasmettere i valori aziendali, sia per le attività di marketing, di informazione e formazione. Questo corso, che si terrà il 16 giugno, mette in condizione anche le persone non esperte di: comprendere il valore e la funzione dei diversi tipi di video; progettare un video in base ad obiettivi e stili definiti; creare o scegliere i materiali di base con cui montare i video; utilizzare alcune delle applicazioni gratuite più note per fare editing video.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Come organizzare e gestire il magazzino

L’aumento dei costi della manodopera ha portato le aziende a spostare notevoli quote di produzione presso fornitori e terzisti esterni, rendendo non solo più complessa la programmazione della produzione, ma anche la gestione materiali, la cui conseguenza è spesso tradotta in una differente richiesta di capacità di stoccaggio dei magazzini. L’obiettivo del corso, che inizierà il prossimo 18 giugno, è quello di illustrare le varie tipologie di magazzini, le modalità di immagazzinamento delle merci ed i criteri di progettazione di un magazzino.

