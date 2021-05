Al termine dell’obbligo di acquisto Crédit Agricole è arrivato a detenere il 97,203% del capitale di Creval.

Il 4 giugno partirà la procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto e l’adempimento dell’obbligo sul 2,797% residuo sempre al prezzo del'opa di 12,5 euro per azione. In parallelo dal 4 giugno Borsa Italiana disporrà il delisting del titolo, previa sospensione per le sedute del 2 e 3 giugno.