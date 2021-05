Intesa Sanpaolo e Confartigianato insieme per il supporto alle piccole imprese

Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese ampliano l’accordo per sostenere la competitività del Paese.

Al centro della partnership ci sono supporto alla liquidità, rilancio degli investimenti per la Transizione 4.0, crescita sostenibile, iniziative per imprenditoria femminile, inclusività sociale e progetti di finanza straordinaria. E ci sono i nuovi strumenti di Motore Italia, il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese attraverso nuovi progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi del Pnrr.

Nell’ambito dell’accordo la banca fornisce alle aziende associate nuove soluzioni come l’allungamento dei finanziamenti in essere fino a 15 anni e la gestione del circolante, attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi meno 1 giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, oltre a quanto espressamente previsto dal Decreto Sostegni bis, di prossima conversione.